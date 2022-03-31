Один из таких фейков распространили российские государственные пропагандисты из "РИА Новости". На этот раз они придумали историю, якобы в аэропорту Мариуполя была тайная тюрьма. А после нападения России "киевские силовики заметали следы, в том числе выкапывая тела погибших заключенных".

"Обвиняя Украину в подобных зверствах, сама Россия хочет снять с себя ответственность за такие преступления, которые они реально совершали. Такими фейками они пытаются перечеркнуть свою античеловеческую деятельность во время этой войны", – заявил журналист Сергей Лещенко.

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Стоит добавить, что в своих "разоблачениях" российские пропагандистки ссылались на слова "бывшего подполковника СБУ Прозорова". Россияне используют его с марта 2019 года. Правда за то время он неоднократно менял воинское звание – то был подполковником, то становился полковником.

Именно тогда в марте 2019 года, когда Прозоров и бежал в Россию, он впервые рассказал о так называемой "секретной тюрьме в аэропорту Мариуполя". Хотя на первой пресс-конференции он "выдал" и не такую информацию. По его "данным", Украина была причастна к сбитию малазийского Boeing, украинские военные с начала войны на Донбассе на своих касках использовали свастику и "сдвоенные молнии" и еще немало того, что так любила использовать российская пропаганда, описывая украинцев.

В СБУ тогда подтвердили, что у них действительно был такой сотрудник. Но он был уволен из-за пьянки на рабочем месте.