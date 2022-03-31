Один з таких фейків поширили російські державні пропагандисти з "РИА Новости". Цього разу вони придумали історію, нібито в аеропорті Маріуполя була таємна тюрма. А після нападу Росії "київські силовики замітали сліди, у тому числі викопуючи тіла загиблих ув'язнених".

"Звинувачуючи Україну в подібних звірствах, сама Росія хоче зняти з себе відповідальність за такі злочини, які вони реально вчиняли. Такими фейками вони намагаються перекреслити власну антилюдську діяльність під час цієї війни", – заявив журналіст Сергій Лещенко.

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Варто додати, що у своїх "викриттях" російські пропагандистки посилалися на слова "колишнього підполковника СБУ Прозорова". Росіяни використовують його з березня 2019 року. Правда за той час він неодноразово змінював військове звання – то був підполковником, то ставав полковником.

Саме тоді в березні 2019 року, коли Прозоров і втік до Росії, він вперше розповів про так звану "секретну тюрму в аеропорті Маріуполя". Хоча не першій пресконференції він "видав" і не таку інформацію. За його "даними", Україна була причетна до збиття малазійського Boeing, українські військові з початку війни на Донбасі на своїх касках використовували свастику та "здвоєні блискавки" і ще чимало того, шо так любила використовувати російська пропаганда, описуючи українців.

В СБУ тоді підтвердили, що в них дійсно був такий співробітник. Але його було звільнено за п1янки на робочому місці.