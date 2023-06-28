Фэйковые заявления об "эвакуации" начали распространять в местных телеграм-каналах. Это очень испугало жителей Никополя.

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В Никополе распространяют фейки

О распространении фейков заявил глава Никопольской районной военной администрации. Он опубликовал фото якобы заявления об эвакуации. Евтушенко подчеркнул, что не подписывал соответствующее распоряжение.

Это "распоряжение" фейковое и никогда не издавалось и мной не подписывалось,

– заявил он.

В фейковом "распоряжении" говорится, что якобы "эвакуация" объявлена из-за "ухудшения эпидемиологической ситуации".



Фейковое "распоряжение об эвакуации" / Фото Евгений Евтушенко



Фейковое "распоряжение об эвакуации" / Фото Евгений Евтушенко

Евтушенко пояснил, что в течение недели на территории Никопольского района проводятся учения по возможной эвакуации населения. Эти мероприятия проводятся для того, чтобы в случае вероятной аварии на Запорожской АЭС вовремя отреагировать. Евтушенко акцентировал, что никопольцы могут стать свидетелями тренировок, однако официально об эвакуации не объявляли.

Глава Никопольского РВА призвал украинцам доверять только официальным источникам и органам власти.

Эвакуацию могут объявить в нескольких областях

Если россияне устроят теракт и подорвут Запорожскую область, то эвакуацию могут объявить в нескольких областях. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, последствия такого террористического акта коснутся миллионов людей.

В первую очередь будут эвакуировать людей, живущих вблизи ЗАЭС – в радиусе 30 и 50 километров. Кроме того, проработаны логистические маршруты. Речь идет как о том, где будут размещать людей, так и о том, как их будут довозить. Если россияне взорвут ЗАЭС, то к спасению присоединится как государство, так и волонтеры.

С высокой вероятностью, они могут это сделать, я считаю. Многие международные эксперты не думали, что Россия подорвет Каховскую ГЭС, но она это сделала,

– заявил Лубинец.