Фейкові заяви про "евакуацію" почали поширювати у місцевих телеграм-каналах. Це неабияк налякало жителів Нікополя.

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У Нікополі поширюють фейки

Про поширення фейків заявив голова Нікопольської районної воєнної адміністрації. Він опублікував фото нібито заяви про евакуацію. Євтушенко наголосив, що не підписував відповідного розпорядження.

Це "розпорядження" є фейковим та ніколи не видавалось і мною не підписувалось,

– заявив він.

У фейковому "розпорядженні" мовиться, що нібито "евакуацію" оголошено через "погіршення епідеміологічної ситуації".



Фейкове "розпорядження про евакуацію" / Фото Євген Євтушенко



Фейкове "розпорядження про евакуацію" / Фото Євген Євтушенко

Євтушенко пояснив, що протягом тижня на території Нікопольського району проводять навчання з можливої евакуації населення. Ці заходи проводять для того, аби у випадку ймовірної аварії на Запорізькій АЕС вчасно відреагувати. Євтушенко акцентував, що нікопольці можуть стати свідками тренувань, проте офіційно про евакуацію не оголошували.

Голова Нікопольської РВА закликав українцям довіряти лише офіційним джерелам та органам влади.

Евакуацію можуть оголосити у кількох областях

Якщо росіяни влаштують теракт і підірвуть Запорізьку область, то евакуацію можуть оголосити у декількох областях. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, наслідки такого терористичного акту торкнуться мільйонів людей.

Першочергово будуть евакуювати людей, які живуть поблизу ЗАЕС – у радіусі 30 та 50 кілометрів. Крім того, опрацьовані логістичні маршрути. Мовиться як про те, де розміщуватимуть людей, так і те, як їх довозитимуть. Якщо росіяни підірвуть ЗАЕС, то до порятунку долучиться як держава, так і волонтери.

З високою ймовірністю вони можуть це зробити, я вважаю. Багато міжнародних експертів не думали, що Росія підірве Каховську ГЕС, але вона це зробила,

– заявив Лубінець.