Народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко отметил, что Главное управление разведки Минобороны предупреждает о массированном вбросе фейковой информации в ближайшее время. Поэтому украинцев призывают не доверять информацию из непроверенных источников, сообщает 24 канал.

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Азаров распространяет фейки об Украине

Лещенко добавил, что из-за проводимой Россией информационной войны следует доверять только правдивым СМИ и официальным страницам органов государственной власти Украины. Пропагандисты готовятся вбросить в информационное пространство еще ряд фейков о ситуации в Украине.

В частности, в СБУ рассказали, что враги готовят видео с якобы каких-то секретных тюрьм Службы безопасности и ЦРУ. В этих тюрьмах будут находиться пленные, роль которых будут исполнять боевики ОРДЛО.

Также, по словам Лещенко, в информационном пространстве активизировался Николай Азаров, которого предлагают на роль одного из потенциальных гауляйтеров оккупации, которой никогда не произойдет.

Но Азаров выходит и сообщает информационные тезисы, пишущие ему в России. В частности, возмущается, что украинский президент не уезжает из Украины, что продолжает контролировать Украину, что он продолжает руководить ею. Говорит, мол: "Это блокирует полномочия нового руководства Украины",

– отметил нардеп.

Лещенко спросил Азарова, о каком новом руководстве Украины он говорит, ведь выборы прошли еще в 2019 году. В это время в Украине выбрали новое руководство.

"73% избрали президентом Владимира Зеленского. Это и есть легитимная власть, которая контролирует процесс в государстве", – подытожил нардеп.