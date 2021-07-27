Министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач считает, что таким образом Кремль хочет исказить историю. Однако им не удается.

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"Заявления обречены на поражение, поскольку не опираются на правду", – сказал Пшидач.

Он пришел к такому выводу после того, как Владимир Путин в своей статье об Украине сказал, что украинцы – это россияне.

Справка. Путин заявлял, что считает украинцев и россиян одним народом, поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран".

Пшидач: Украина и Литва имеют огромный потенциал

Пшидач напомнил, что в 1990-х годах Литва и Украина основывали свою политику на отдельной национальной идентичности. Однако сейчас страны уже на несколько ином этапе.

Они укрепили свое убеждение об отдельности, они могут себе позволить обратиться к истории, которая нас объединяет без ресентиментов, иногда антипольских, которые где-то в 1990-х годах существовали в Литве, а в 2000-х – в Украине,

– объяснил министр.

Пшидач считает, что Украина и Литва открывают огромный потенциал в совместной истории. "Сегодня мы можем вместе строить наше будущее", – подытожил польский дипломат.