Міністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач вважає, що у такий спосіб Кремль хоче спотворити історію. Однак їм не вдається.

До теми Українці і росіяни – один народ, – Путін пояснив, чому Україна не – "недружня держава"

"Заяви приречені на поразку, оскільки не спираються на правду", – сказав Пшидач.

Він дійшов такого висновку після того, як Володимир Путін у своїй статті про Україну сказав, що українці – це росіяни.

Довідка. Путін заявляв, що вважає українців і росіян одним народом, тому Україну не внесли до списку "недружніх країн".

Пшидач: Україна та Литва мають величезний потенціал

Пшидач нагадав те, що у 1990-х роках Литва та Україна базували свою політику на окремій національній ідентичності. Однак зараз країни вже на дещо іншому етапі.

Вони зміцнили своє переконання про окремість, вони можуть собі дозволити звернутися до історії, яка нас об'єднує без ресентиментів, іноді антипольських, які десь в 1990-х роках існували в Литві, а у 2000-х – в Україні,

– пояснив міністр.

Пшидач вважає, що Україна й Литва відкривають величезний потенціал в спільній історії. "Сьогодні ми можемо разом будувати наше майбутнє", – підсумував польський дипломат.