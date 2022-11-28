Центр стратегических коммуникаций собрал самые распространенные фейки российской пропаганды. Так что дальше мы с вами будем их опровергать.

Обратите внимание Загнали в концлагерь, детей превратили в пушечное мясо: российские матери начинают прозревать

О чем сейчас врут россияне

Фейк: "Россия невиновна, что от ударов по энергообъектам страдают гражданские, энергетическая инфраструктура обеспечивает работу ВСУ, а разрушение жилых домов – вина украинских ПВО".

Правда: Россия целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы запугать украинцев и пытается перекладывать ответственность на украинскую ПВО; удары по энергообъектам приводят к обесточиванию жилых домов и критической инфраструктуре, медицинским учреждениям и т.д.

Фейк: "Следующие ракетные удары по энергообъектам станут роковыми для Украины и приведут к полному блекауту".

Правда: Этот фейк противоречит предыдущему, ведь теперь россияне не скрывают того, что бьют по энергообъектам и хотят обесточить Украину. Однако украинские коммунальщики и энергетики делают колоссальную работу по восстановлению энергосети, а международные партнеры оказывают нам помощь и поддержку.

Фейк: "В ВСУ огромные потери"

Правда: Стратегия украинского командования направлена на то, чтобы минимизировать потери среди нашей армии, ведь жизнь наших военных – бесценна. Так, потери, к сожалению, есть. Однако жизнь воинов для командования – приоритет.

Фейк: "В ВСУ дефицит вооружения и плохие коммуникации";

Правда: Международные партнеры продолжают предоставлять нам современное оружие, эффективно используемое украинскими воинами.

Фейк: "Украинские военные совершают военные преступления против пленных и гражданских".

Правда: Здесь бы стоило просто думать – кто может совершать преступления против гражданских: армия страны-агрессора или армия, отстаивающая свою землю? А в отношении пленных – Украина придерживается Женевской конвенции, в отличие от России.

Фейк: "Украина обстреливает Донбасс"

Правда: И Донбасс, и Херсон, и Запорожье, и Харьков и другие регионах Украины обстреливает Россия.

Фейк: "Российская армия успешно наступает"

Правда: В Донецкой области оккупанты бросают все силы для наступления, в частности хотят захватить Бахмут и Авдеевку, однако украинские воины, несмотря на все, продолжают удерживать позиции и отражать наступления противника.

Фейк: "Россияне скорее погибнут, чем сдадутся в плен"

Правда: Пропагандисты игнорируют все видео, на которых видно, как оккупанты сдаются в плен добровольно.

Фэйк: "Россия воюет с НАТО"

Правда: Россия не может смириться с тем, что Украина наносит ей поражение.

Фейк: "Украина хочет начать наступление на территорию России"

Правда: Украина стремится вернуть свои территории в международно признанных границах 1991 года.

Важно! Россия продолжает информационную борьбу, не только запуская абсурдные фейки, но и проводя манипуляции и ИПСО. Заботьтесь об информационной гигиене и доверяйте информации только из достоверных источников.

Тем временем пропагандистка Симоньян снова выдала феерическую чушь: смотрите видео