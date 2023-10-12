Сегодня, 12 октября, гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко вместе с нашими журналистами написали заявление в НАБУ относительно лица, распространившего эту дезинформацию. Так, человек, решивший запятнать работу нашего канала, должен принести "факты", подтверждающие его статью.

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24 Канал будет достойно отстаивать свою репутацию

Совершение соответствующих действий является преступлением, ведь холдинг обвиняют в том, чего на самом деле не было. Мы решили не вдаваться в детали абсурда, опубликованного на информационных помойках, ведь это низко. Работники ТРК "Люкс", как неравнодушные граждане и журналисты, будут защищать свою честность и репутацию. Нам доверяют миллионы украинцев, которым мы ежедневно сообщаем важные новости государства и мира.

24 Канал обратился с заявлением в НАБУ: смотрите видео

24 Канал потребует разъяснений относительно ситуации, потому что каждая организация, претендующая на звание средства массовой информации и медиа, которому можно доверять, должна делать именно таким образом – не публиковать фейки, которые позже даже добродетельным людям приходится опровергать, а идти в НАБУ, ДБР, полицию и писать заявление.

Так поступают многие настоящие медийные проекты, журналистские расследования. Но поскольку "хайпометы" этого делать не хотят, мы им поможем – инициируем дело, напишем заявление и им придется прийти как свидетелям и объяснить, откуда они берут эти якобы "факты", которые на самом же деле "высосаны" из денег спонсоров, что их заказали. Поэтому мы здесь,

– подчеркнул гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко, находясь под зданием НАБУ.

Для всей семьи ТРК "Люкс" доверие наших читателей и зрителей очень важно. Поэтому мы сделаем все, чтобы вы могли и дальше читать действительно честные новости и доверять нам.