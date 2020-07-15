Кабинет Министров 15 июля поддержал законопроект об усилении ответственности за фейковое заминирование. Теперь этот документ должна рассмотреть Верховная Рада.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан приобрело угрожающий масштаб. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Что предлагает новым законопроект

Законопроект предлагает ввести обязательное дополнительное наказание – конфискацию имущества.

Речь идет об усилении уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Такое наказание светит псевдоминерам тогда, когда объектами фейковых заминировании стали критически важные объекты инфраструктуры или здания, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования.

В течение 2019 года правоохранители возбудили более две тысячи уголовных дел за фейковое заминированией. По словам Авакова, полиция вынуждена реагировать на каждое такое сообщение, задействуя большое количество спецтехники и личного состава.

Обратите внимание! Сейчас статья 259 Уголовного кодекса Украины предусматривает, что фейковое заминирование наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Если такое нарушение повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, оно наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.