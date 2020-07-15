Кабінет Міністрів 15 липня підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за фейкові замінування. Тепер цей документ має розглянути Верховна Рада.

Глава МВС Арсен Аваков наголосив, що кількість завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян набула загрозливого масштабу. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Що пропонується новим законопроєктом

Законопроєкт пропонує запровадити обов'язкове додаткове покарання – конфіскацію майна.

Мовиться про посилення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна .

. Таке покарання світить псевдомінерам тоді, коли об'єктами фейкового замінування стали критично важливі об'єкти інфраструктури чи будівлі, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров'я та освіти.

Протяго 2019 року правоохоронці порушили понад дві тисячі кримінальних справ через фейкові замінування. За словами Авакова, поліція змушена реагувати на кожне таке повідомлення, задіюючи велику кількість спецтехніки та особового складу.

Зверніть увагу! Наразі стаття 259 Кримінального кодексу України передбачає, що фейкове замінування карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. Якщо таке порушення спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, воно карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.