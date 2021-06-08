Так, ранее общественность заметила, что у Развожаева появилась "синяя галочка". Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

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Значка верификации уже нет

Конечно, мы не могли оставить это без внимания. Сейчас у этого человека верификации и "синей галочки" уже нет,

– подчеркнул Кориневич

Чиновник напомнил, что Розважаев незаконно осуществляет свою деятельность и является частью оккупационной администрации России в украинском Севастополе.

"Соответственно, такой должности и государственного деятеля просто не существует. Как для Украины, так и для всего цивилизованного мира. Такова она, судьба оккупанта", – подытожил политик.

Это уже не первый такой случай

Заметим, что еще в 2019 году Фейсбук снял отметку верификации со страницы так называемого "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Так же "синюю галочку" сняли со страницы Натальи Поклонской – бывшего "прокурора" оккупированного Крыма.

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