Так, раніше громадськість помітила, що у Развожаєва з'явилась "синя галочка". Про це заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

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Значка верифікації вже немає

Звісно, ми не могли залишити це поза увагою. Зараз у цієї людини верифікації та "синьої галочки" вже немає,

– наголосив Кориневич

Чиновник нагадав, що Розважаєв незаконно здійснює свою діяльність і є частиною окупаційної адміністрації Росії в українському Севастополі.

"Відповідно, такої посади і державного діяча просто не існує. Як для України, так і для всього цивілізованого світу. Така вона, доля окупанта", – підсумував політик.

Це вже не перший такий випадок

Зауважимо, що ще у 2019 році Фейсбук зняв відмітку верифікації зі сторінки так званого "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Так само "синю галочку" зняли зі сторінки Наталії Поклонської – колишньої "прокурорки" окупованого Криму.

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