У Представництві президента України в АРК розповіли, що вони створюють загрозу національній безпеці.

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Іноземцям заборонили в'їзд в Україну на кілька років

Мінкульт вніс 3 громадян Росії та 2 громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці у травні 2021 року.

Мовиться про те, що вони:

брали участь у зніманні в Севастополі воєнної драми "Небо" про російських військових у війні в Сирії;

та у так званому "міжнародному музичному фестивалі "Дорога на Ялту".

Окрім того, СБУ заборонила цим іноземцям в'їжджати на територію України протягом 3 років. Це рішення Міністерства культури та інформаційної політики України та СБУ – реакція й на звернення представництва президента України в АРК.

Зверніть увагу! Фільм з робочою назвою "Небо" знімали восени 2020 року в покинутому санаторії поблизу Морського. Там мовиться про події 2015 року, коли Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24М, що порушив її кордони.

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