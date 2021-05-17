Творців російського фільму про Крим визнали загрозою нацбезпеці України
Міністерство культури та інформаційної політики внесло зміни у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. У список потрfпили автори фільму "Пункт пропуску. Офіцерська історія".
Джерело:Інтерфакс-Україна
Відповідне подання до Мінкульту зробила Служба безпеки України. Оновлення набрали чинності від 17 травня.
Актуально Ми не дозволимо дезінформації руйнувати свідомість українців, – Кулеба
Хто потрапив у список:
- актор Олександр Зачіняєв,
- актор Валерій Карпов,
- актор Іван Соловйов,
- актриса і режисерка Віра Соколова,
- оператор Леонід Рудкевич
- композитор Євген Ширяєв.
Про що фільм "Пункт пропуску. Офіцерська історія"
Стрічка має вийти на екрани у 2021 році. Головні герої – два військовослужбовці-кримчани, які потрапляють у полон Служби безпеки України. Їх у СІЗО утримують 3 роки. Творці фільму запевняють, що він "оснований на реальних подіях".
Читайте також Змушують крокувати, наче солдатів: у Росії дітей змалечку готують до війни
Поділитися новиною