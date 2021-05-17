Министерство культуры и информационной политики внесло изменения в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В список попали авторы фильма "Пункт пропуска. Офицерская история".

Соответствующее представление в Минкульт сделала Служба безопасности Украины. Обновления вступили в силу с 17 мая.

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Кто попал в список:

актер Александр Зачиняев,

актер Валерий Карпов,

актер Иван Соловьев,

актриса и режиссер Вера Соколова,

оператор Леонид Рудкевич

композитор Евгений Ширяев.

О чем фильм "Пункт пропуска. Офицерская история"

Лента должна выйти на экраны в 2021 году. Главные герои – два военнослужащих-крымчанина, которые попадают в плен Службы безопасности Украины. Их в СИЗО содержат 3 года. Создатели фильма уверяют, что он "основан на реальных событиях".

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Обратите внимание! Сейчас в списке лиц, являющихся угрозой нацбезопасности Украины, находятся 187 человек.