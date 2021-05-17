Журналисты DW спросили у Дмитрия Кулебы о ситуации со СМИ в Украине. Мол, здесь якобы нельзя поднимать неудобные темы из-за боязни подвергнуться давлению.

И при этом преступления против медийников расследуют плохо, а правительство, в котором Кулеба работает, бездействует. Глава МИД ответил, что медиасферу следует рассматривать не только сквозь призму свободы слова – но и сквозь призму противостояния дезинформации.

Напомним 7 мая Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации

Дмитрий Кулеба убежден, что "проблему СМИ нужно рассматривать с двух сторон".

О свободе слова в Украине

Первая – это проблема дезинформации, "которая проникает в страну и распространяется среди ее граждан". Этой проблемой, безусловно, должно заниматься и правительство – чтобы гарантировать безопасность государства.

С другой стороны, мы обязаны гарантировать свободу слова (и мы полностью преданы ей) и, конечно, гарантировать безопасность журналистов,

– заверил глава МИД,

И добавил: "Я не знаю никаких недавних случаев, когда сотрудник правительства, или какой-то его представитель, или кто-нибудь, связанный с правительством, был бы уличен в ущемлении свободы слова".

О борьбе с дезинформацией

Критика от различных средств массовой информации в сторону президента, парламента, правительства и так далее – "это нормально, ведь мы живем в демократическом обществе с множеством различных мнений".

Все это может и должно существовать в свободной демократической стране. Однако мы не позволим дезинформации, а именно из российских СМИ, разрушать сознание наших граждан,

– подытожил Дмитрий Кулеба.