Мы не позволим дезинформации разрушать сознание украинцев, – Кулеба
Журналисты DW спросили у Дмитрия Кулебы о ситуации со СМИ в Украине. Мол, здесь якобы нельзя поднимать неудобные темы из-за боязни подвергнуться давлению.
Источник:DW
И при этом преступления против медийников расследуют плохо, а правительство, в котором Кулеба работает, бездействует. Глава МИД ответил, что медиасферу следует рассматривать не только сквозь призму свободы слова – но и сквозь призму противостояния дезинформации.
Напомним 7 мая Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации
Дмитрий Кулеба убежден, что "проблему СМИ нужно рассматривать с двух сторон".
О свободе слова в Украине
Первая – это проблема дезинформации, "которая проникает в страну и распространяется среди ее граждан". Этой проблемой, безусловно, должно заниматься и правительство – чтобы гарантировать безопасность государства.
С другой стороны, мы обязаны гарантировать свободу слова (и мы полностью преданы ей) и, конечно, гарантировать безопасность журналистов,
– заверил глава МИД,
И добавил: "Я не знаю никаких недавних случаев, когда сотрудник правительства, или какой-то его представитель, или кто-нибудь, связанный с правительством, был бы уличен в ущемлении свободы слова".
О борьбе с дезинформацией
Критика от различных средств массовой информации в сторону президента, парламента, правительства и так далее – "это нормально, ведь мы живем в демократическом обществе с множеством различных мнений".
Все это может и должно существовать в свободной демократической стране. Однако мы не позволим дезинформации, а именно из российских СМИ, разрушать сознание наших граждан,
– подытожил Дмитрий Кулеба.
К слову, в этом же интервью министр говорил об угрозах на границе с Россией, минских договоренностях, а также об отношениях с НАТО и помощи со стороны США.
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