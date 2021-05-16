Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не видит должного отвода российских войск от границы и оккупированных территорий. По словам министра, единственное, что изменилось – это переброски военных частей.

Глава МИД подчеркнул, что Украина должна оставаться пристальным в этом вопросе. Он назвал действия России "отводом войск без отвода войск".

Кстати Пока мы не слышали положительной реакции, – Кулеба о членстве Украины в НАТО

То, что происходит, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах ... Угроза не миновала,

– сказал дипломат.

Кулеба продолжил, если Россия пойдет в наступление, то Украина будет бороться. Он отметил, что украинцы не ожидают прибытия иностранных войск для помощи. Однако на поддержку от союзников надеются.

Кстати, Кулеба еще на встрече глав дипломатии Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии рассказал об имеющихся угрозах. Он предупредил, что множество военных и техники все еще стоят у границ с Украиной.

Что этому предшествовало