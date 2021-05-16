То, что происходит, нельзя назвать отводом войск, – Кулеба об угрозах на границе
Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не видит должного отвода российских войск от границы и оккупированных территорий. По словам министра, единственное, что изменилось – это переброски военных частей.
Источник:DW
Глава МИД подчеркнул, что Украина должна оставаться пристальным в этом вопросе. Он назвал действия России "отводом войск без отвода войск".
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То, что происходит, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах ... Угроза не миновала,
– сказал дипломат.
Кулеба продолжил, если Россия пойдет в наступление, то Украина будет бороться. Он отметил, что украинцы не ожидают прибытия иностранных войск для помощи. Однако на поддержку от союзников надеются.
Кстати, Кулеба еще на встрече глав дипломатии Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии рассказал об имеющихся угрозах. Он предупредил, что множество военных и техники все еще стоят у границ с Украиной.
Что этому предшествовало
- В марте – апреле Россия активно стягивала войска и технику к границе с Украиной, а также в оккупированный Крыму.
- Россия это назвала "учениями" и "собственной необходимостью в перемещении". Однако Украина и международные партнеры забеспокоились из-за таких объяснение.
- В Пентагоне даже отметили, что концентрация войск на украинской границе больше, чем была в 2014 году.
- Однако в конце апреля Москва заявила, что отводить войска в пункты постоянной дислокации.
- Правда, уже в мае в Государственном департаменте США подчеркнули, что Россия провела только передислокацию некоторых сил. Поэтому ситуация на границе до сих пор остается напряженной.
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