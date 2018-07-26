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FEMEN заявили, что их хотели взять на вооружение украинские политики

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FEMEN выступили против Порошенко
FEMEN выступили против Порошенко / facebook.com/femenukraine

Украинские политики обращались к участницам движения FEMEN с предложениями поработать на них.

Об этом рассказала участница движения Алиса Виноградова, сообщает "Общественное".

"Бывают постоянно подобные предложения, причем по очень интересных поводам. Полагают, что тарифы это как-то связано с нашей тематикой или другие абсурдные вещи", сказала Виноградова.

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При этом участница движения отказалась называть фамилии конкретных политиков и добавила, что Femen никому в политике не симпатизирует.

В отношении президента он ключевая фигура, которая, по нашему мнению, не должна быть переизбрана. В то время, когда в стране волонтерство на уровне национальной идеи, он прячет деньги по оффшорам, 
 добавила Виноградова.

Также она анонсировала новые акции движения в начале политического сезона и в августе.

Теги: Новости Украины Новости политики FEMEN
Источник: 24 Канал
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