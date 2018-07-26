FEMEN заявили, що їх хотіли взяти на озброєння українські політики
Українські політики зверталися до учасниць руху FEMEN з пропозиціями попрацювати на них.
Про це розповіла учасниця руху Аліса Виноградова, повідомляє "Громадське".
"Бувають постійно подібні пропозиції, причому по дуже цікавих приводах. Думають, що тарифи — це якось пов’язано з нашою тематикою або інші абсурдні речі", – сказала Виноградова.
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При цьому учасниця руху відмовилася називати прізвища конкретних політиків і додала, що Femen нікому в політиці не симпатизує.
Щодо президента – він ключова фігура, яка, на нашу думку, не повинна бути переобраною. У той час, коли в країні волонтерство на рівні національної ідеї, він ховає гроші по офшорах,
– додала Виноградова.
Також вона анонсувала нові акції руху на початку політичного сезону та у серпні.