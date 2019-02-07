12:05
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Грани правды
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги

      Грани правды 158 Читати новину українською

      В украинских президентских рейтингах снова сменился фаворит. Впрочем, это происходит не в первый раз и точно не в последний. Всё потому что слишком невелик отрыв между главными претендентами на второй тур и каждый четвертый избиратель в стране еще не определился со своим выбором. И вообще, когда до выборов остается 60 дней, прогнозировать итоги первого тура – дело неблагодарное.

      Феномен Владимира Зеленского не нов, ведь усталость от элит давала зеленый свет в политике самым неожиданным персонажам по всему миру.

      Читайте также: Почему нужно закрыть телеканал Суспильный

      Именно эта усталость и обеспечила победу Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. К слову, они оба собирали голоса избирателей, уставших от старых лиц и имен. Впрочем, нынешние цифры вовсе не сулят Зеленскому однозначной победы. Хотя бы потому, что его рейтинг растет, пока он молчит.

      Время порой играет злую шутку с теми, кто штурмует политический Олимп под маркой "третьей силы" и "человека со стороны". Потому что единственный шанс для подобного персонажа – это вселять максимально неконкретные надежды. Быть эдаким воском, из которого каждый слепит то, что захочет.

      Единственный шанс на успех – это быть максимально непохожим на конкурентов. Чтобы избиратель голосовал не столько за тебя, сколько против других. В конце концов, протестная повестка всегда объединяет лучше, чем позитивная.

      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский позиционирует себя как "человек со стороны"

      Пока ты соблюдаешь это правило – твой рейтинг растет. Твою фамилию социологам называют люди с самыми разными ожиданиями. Те, кто видит в тебе "защитника обездоленных" и сторонника свободного рынка. Те, кто мечтает о низких тарифах и те, кто хотят судебной реформы. 

      Пока ты молчишь – каждый потенциальный избиратель наполняет твой образ собственными ожиданиями. И остается уверен, что именно ты эти мечты воплотишь в жизнь. Как только кандидат начинает говорить – его рейтинг снижается.

      Любая четкость чревата разочарованиями, а любая конкретика оборачивается падением рейтинга. На смену воздушному пузырю чужих ожиданий приходит вполне конкретный персонаж, который в каждом новом интервью обрастает плотью и кровью. Его молчание дарит его сторонникам надежду на стопроцентное совпадение, но его ответы обречены разрушать идеальный образ придуманного героя.

      Читайте также: Советское наследие во всей красе: как государственный идол влияет на сознание россиян

      Это универсальная проблема любого, кто претендует на нишу "нового" и "незапятнанного". Медовый месяц с избирателем никогда не длится долго – на смену конфетно-букетному периоду обязательно приходит реальность быта. До тех пор, пока ты остаешься чужой мечтой тебе все будет сходить с рук. Но как только ты обретаешь конкретные очертания – эйфория заканчивается.

      blog_ava
      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      сегодня
      3724
      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Видеоблоги рейтинги Владимир Зеленский Грани правды
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Спасательный круг для российского агента в Риге или Очередная марионетка Кремля
      сегодня , 12:03 Спасательный круг для российского агента в Риге или Очередная марионетка Кремля
      Злой Одессит 5
      Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      сегодня , 11:56 Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      Настя Сукач 1642
      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      сегодня , 11:30 Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      Павло Казарін 147
      Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
      сегодня , 11:00 Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
      Наталя Сколоздра 29
      BankID: что это, как действует и какая от него польза
      сегодня , 10:03 BankID: что это, как действует и какая от него польза
      Яніна Ткачук 75
      Дискуссия об украинском будущем была возможна до Крыма и Донбасса – но не теперь
      7 июня 2017 , 23:00
      Почему украинские политики начали копировать идиотизм "русского мира"
       24 апреля 2018 , 10:00
      Почему Украине будет очень сложно реинтегрировать Донбасс
       19 декабря 2017 , 16:00
      Кого собрался побеждать Путин на выборах
       7 марта 2018 , 10:00
      Фейки против фактов: почему страны Европы все чаще голосуют за популистов и торговцев неврозами
       28 декабря 2018 , 11:30
      Как Украина защищает свои интересы
       13 октября 2017 , 19:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук