Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги

В украинских президентских рейтингах снова сменился фаворит. Впрочем, это происходит не в первый раз и точно не в последний. Всё потому что слишком невелик отрыв между главными претендентами на второй тур и каждый четвертый избиратель в стране еще не определился со своим выбором. И вообще, когда до выборов остается 60 дней, прогнозировать итоги первого тура – дело неблагодарное.

Феномен Владимира Зеленского не нов, ведь усталость от элит давала зеленый свет в политике самым неожиданным персонажам по всему миру.

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Именно эта усталость и обеспечила победу Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. К слову, они оба собирали голоса избирателей, уставших от старых лиц и имен. Впрочем, нынешние цифры вовсе не сулят Зеленскому однозначной победы. Хотя бы потому, что его рейтинг растет, пока он молчит.

Время порой играет злую шутку с теми, кто штурмует политический Олимп под маркой "третьей силы" и "человека со стороны". Потому что единственный шанс для подобного персонажа – это вселять максимально неконкретные надежды. Быть эдаким воском, из которого каждый слепит то, что захочет.

Единственный шанс на успех – это быть максимально непохожим на конкурентов. Чтобы избиратель голосовал не столько за тебя, сколько против других. В конце концов, протестная повестка всегда объединяет лучше, чем позитивная.



Владимир Зеленский позиционирует себя как "человек со стороны"

Пока ты соблюдаешь это правило – твой рейтинг растет. Твою фамилию социологам называют люди с самыми разными ожиданиями. Те, кто видит в тебе "защитника обездоленных" и сторонника свободного рынка. Те, кто мечтает о низких тарифах и те, кто хотят судебной реформы.

Пока ты молчишь – каждый потенциальный избиратель наполняет твой образ собственными ожиданиями. И остается уверен, что именно ты эти мечты воплотишь в жизнь. Как только кандидат начинает говорить – его рейтинг снижается.

Любая четкость чревата разочарованиями, а любая конкретика оборачивается падением рейтинга. На смену воздушному пузырю чужих ожиданий приходит вполне конкретный персонаж, который в каждом новом интервью обрастает плотью и кровью. Его молчание дарит его сторонникам надежду на стопроцентное совпадение, но его ответы обречены разрушать идеальный образ придуманного героя.

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Это универсальная проблема любого, кто претендует на нишу "нового" и "незапятнанного". Медовый месяц с избирателем никогда не длится долго – на смену конфетно-букетному периоду обязательно приходит реальность быта. До тех пор, пока ты остаешься чужой мечтой тебе все будет сходить с рук. Но как только ты обретаешь конкретные очертания – эйфория заканчивается.