11:49
7 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки
      Вєсті Кремля
      21:17, 6 лютого
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, 6 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, 6 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Грані правди
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги

      Грані правди 190 Читать новость на русском

      В украинских президентских рейтингах снова сменился фаворит. Впрочем, это происходит не в первый раз и точно не в последний. Всё потому что слишком невелик отрыв между главными претендентами на второй тур и каждый четвертый избиратель в стране еще не определился со своим выбором. И вообще, когда до выборов остается 60 дней, прогнозировать итоги первого тура – дело неблагодарное.

      Феномен Владимира Зеленского не нов, ведь усталость от элит давала зеленый свет в политике самым неожиданным персонажам по всему миру.

      Читайте також: Почему нужно закрыть телеканал Суспильный

      Именно эта усталость и обеспечила победу Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. К слову, они оба собирали голоса избирателей, уставших от старых лиц и имен. Впрочем, нынешние цифры вовсе не сулят Зеленскому однозначной победы. Хотя бы потому, что его рейтинг растет, пока он молчит.

      Время порой играет злую шутку с теми, кто штурмует политический Олимп под маркой "третьей силы" и "человека со стороны". Потому что единственный шанс для подобного персонажа – это вселять максимально неконкретные надежды. Быть эдаким воском, из которого каждый слепит то, что захочет.

      Единственный шанс на успех – это быть максимально непохожим на конкурентов. Чтобы избиратель голосовал не столько за тебя, сколько против других. В конце концов, протестная повестка всегда объединяет лучше, чем позитивная.

      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский позиционирует себя как "человек со стороны"

      Пока ты соблюдаешь это правило – твой рейтинг растет. Твою фамилию социологам называют люди с самыми разными ожиданиями. Те, кто видит в тебе "защитника обездоленных" и сторонника свободного рынка. Те, кто мечтает о низких тарифах и те, кто хотят судебной реформы. 

      Пока ты молчишь – каждый потенциальный избиратель наполняет твой образ собственными ожиданиями. И остается уверен, что именно ты эти мечты воплотишь в жизнь. Как только кандидат начинает говорить – его рейтинг снижается.

      Любая четкость чревата разочарованиями, а любая конкретика оборачивается падением рейтинга. На смену воздушному пузырю чужих ожиданий приходит вполне конкретный персонаж, который в каждом новом интервью обрастает плотью и кровью. Его молчание дарит его сторонникам надежду на стопроцентное совпадение, но его ответы обречены разрушать идеальный образ придуманного героя.

      Читайте також: Советское наследие во всей красе: как государственный идол влияет на сознание россиян

      Это универсальная проблема любого, кто претендует на нишу "нового" и "незапятнанного". Медовый месяц с избирателем никогда не длится долго – на смену конфетно-букетному периоду обязательно приходит реальность быта. До тех пор, пока ты остаешься чужой мечтой тебе все будет сходить с рук. Но как только ты обретаешь конкретные очертания – эйфория заканчивается.

      blog_ava
      Обвал восьмиповерхового будинку у Стамбулі потрапив на відео
      сьогодні
      2528
      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Грані правди Володимир Зеленський Рейтинги Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      сьогодні , 11:30 Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      Павло Казарін 190
      Танці на роялі і медитація у натовпі: фоторепортаж з дебютного концерту Тома Оделла у Львові
      сьогодні , 11:00 Танці на роялі і медитація у натовпі: фоторепортаж з дебютного концерту Тома Оделла у Львові
      Наталя Сколоздра 89
      Як визначити, чи інфіковані ви вірусом папіломи, який може викликати рак
      сьогодні , 08:22 Як визначити, чи інфіковані ви вірусом папіломи, який може викликати рак
      1703
      BankID: що це, як діє і яка від нього користь
      сьогодні , 10:03 BankID: що це, як діє і яка від нього користь
      Яніна Ткачук 379
      Закон про валюту та валютні операції: що він означає та на кого вплине
      сьогодні , 09:01 Закон про валюту та валютні операції: що він означає та на кого вплине
      4624
      Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
       20 березня 2018 , 16:00
      Что ждет Россию после Путина: неожиданный прогноз
       20 вересня 2017 , 23:00
      Скандальный план: зачем власти нужен российский кандидат на выборах в Украине
       3 жовтня 2018 , 19:00
      Имперские аппетиты России, или Как Москва съедает независимые государства
       13 лютого 2018 , 16:01
      Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
       5 червня 2018 , 18:00
      Как Украина защищает свои интересы
       13 жовтня 2017 , 19:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук