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      Почему нужно закрыть телеканал Общественный

      Грані правди 186 Читать новость на русском

      5 лет назал костяк телекомпании Общественный составляли люди, которые решали личные вопросы за счет госресурса. Они вылизывали чиновников в эфире, чтобы вне эфира решать частные вопросы.

      Пятнадцать лет назад я работал на ГТРК Крым. И отлично помню, как вглядело изнутри.

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      Главный режиссер приезжала рано утром, открывала кабинет, доставала из сейфа точную копию своей сумки, ставила на стол и уезжала домой. Сумка была на виду – и все были уверены, что главреж где-то "на территории".

      Главным на телекомпании был транспортный цех. После 16 часов дня на съемки водители уже не ездили. Вечерний выезд нужно было согласовывать на уровне замгенерального. А главный редактор любила дайвинг, поэтому однажды она назначила ведущей утреннего эфира своего инструктора. Спустя полгода в кадр села племянница главного режиссера.

      А ролевая модель "подставка под микрофон" была идеальным способом досидеть до пенсии.

      Телеканал Общественное
      Телеканал Общественное

      Собственно, они и досиживали, и пересиживали. Заслуженные ветераны формировали "худсоветы" и поливали дустом все, в чем видели угрозу – либо ты играл по их правилам, либо уходил. Государственное ТВ было лучшей иллюстрацией анекдота про "место проклятое": телевизионный "автоваз", который во все времена выпускал исключительно "жигули". Отрицательный отбор в действии.

      Своим либертарианским юношеским максимализмом я был обязан ГТРК. На мой взгляд, не было ни единой причины сохранять эту систему на плаву, редкие исключения не в счет.

      Если смешать килограмм повидла и пять килограммов навоза – на выходе получалось шесть килограммов навоза. Я вспоминаю об этом всякий раз, когда слышу про "неудачную реформу Общественного". Пять лет назад я был среди тех, кто считал, что государственный телевизионный хоспис надо закрыть, что любая попытка реформы упрется в инерцию. Любая кадровая чистка чревата обвинениями в цензуре. Любая попытка отженить телекомпанию от власти наткнется на сопротивление политиков.

      Мне казалось, что нет смысла строить новое здание из старых кирпичей. Проще и логичнее всех разогнать и начать с нуля. Корневая система слишком вросла в грунт, чтобы ее можно было выкорчевать. Я и сегодня так считаю.

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      Но пять лет назад власти решили иначе. И велели команде реформаторов из букв "о", "п", "ж" и "а" складывать слово "вечность". Попутно наплевав на собственные бюджетные обязательства по финансированию новой структуры. Выделяя лишь тот бюджет, которого хватало на зарплаты и коммуналку.

      Если бы патрульную полицию реформировали по образцу Общественного, то у нас не было бы патрульной полиции. Потому что на дорогах стояли бы все те же ветераны жезла, разбавленные немногочисленными энтузиастами. И никакой Евгений "Маршал" Жуков ничего бы не изменил.

      Я не знаю, хорошо или плохо команда Общественного бегает реформаторский марафон, потому что с первого дня она бежит с подрезанными сухожилиями и связанными руками. Я не знаю, насколько хорош мог быть контент, который им под силу. Потому что с первого дня они не столько создают новое, сколько разгребают авгиевы конюшни. Натыкаясь на сопротивление "заслуженных ветеранов", профсоюзов, местных бонз, циничных карьеристов и просто полезных дураков.

      Можно предъявлять им низкие рейтинги, все равно сравнение с коммерческими каналами будет в пользу последних. Но частным каналам не нужно проходить через бюрократический ад государственного документооборота.

      Любая новая площадка создает себе доверие с нуля. А Общественное вынуждено откапывать себя из той имиджевой могилы, в которую ее закапывали все последние десятилетия. И этот путь придется проходить любой реформаторской команде – какой бы ни была фамилия ее главы. К слову, Наблюдательный совет Общественного решил отправить в отставку главу компании Зураба Аласанию.

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      Допустим, команда Общественного и правда не справилась, допустим, она и впрямь занимает чужое место. Но тогда оценка их работы должна быть публичной. Равно как честным должен быть разговор о той реальности, которая эту реформу сопровождает. Если вы ждете появления в стране ВВС, то его не случится. Потому что британцы платят за эту систему примерно в 240 раз больше, чем это делают украинские налогоплательщики.

      Зураб Аласаний
      Зураб Аласаний

      Если вы хотите создания в стране нового медиаинститута – не надейтесь, что это произойдет за несколько лет. Потому что вы сами согласились с тем, что новой структуре придется прорастать на старом грунте. Реформа которого напоминает капитальный ремонт заведенного двигателя. Если вы хотите, чтобы в эфире телеканала не случалось ошибок и ляпов – придется разочаровать.

      Они обязательно будут: потому что человеческий фактор, потому что все ошибаются, потому что систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. Если бы мне пришлось выбирать – сохранять эту систему или закрыть, я проголосовал бы за ликвидацию.

      Но вместо этого мне предлагают поверить в то, что где-то в стране есть люди, способные за пару лет реформировать 48 медиаплощадок, сохранить независимость, преодолеть инерцию, уволить баласт, привлечь кадры, обогнать конкурентов, переоснастить структуру, найти доноров, ладить с властями, быть сторожевым псом для демократии.

      И все это – в условиях половинчатого финансирования. В такие моменты мне кажется, что меня держат за дурака. И не только меня.

      blog_ava
      Племінник пропагандиста Кисельова – у в'язниці, бо воював у лавах бойовиків на Донбасі
      сьогодні
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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Корупція Відеоблоги Грані правди Медіа ЗМІ Зураб Аласанія
      Джерело: 24 канал
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