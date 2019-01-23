Хэппи-энд бывает лишь в фильмах: что ждёт Украину в будующем

Любая украинская победа чревата рисками. К слову, любой успех наших реформ приведет к снижению зависимости от Европы и праздником непослушания украинской власти. Когда избранные и назначенные станут говорить, что "сами с усами" и "никто нам не указ". Чем богаче мы будем – тем больше таких чиновников станет. Они не обязательно будут пророссийскими, но непременно – антибрюссельскими.

Поместная церковь может заболеть эгоизмом и начать ставить свои интересы выше церковно-религиозных. Может слиться в объятиях с государством и вручать ордена должностям и чинам. Может начать оправдывать собственные ошибки чужими происками.

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Мы не застрахованы от случайных людей в сане. Они будут попадать в ДТП и обзаводиться дворцами, будут проявлять равнодушие и чинопочитание. Кроме того, они могут провоцировать скандалы и дискуссии о новой касте неприкасаемых.

Мы останемся заложниками географии и истории. Украина – страна восточной Европы со всеми вытекающими традициями. Да, сегодня украинские радикалы не могут даже пробраться в парламент. Но пример Польши доказывает, что сытость порой рождает спрос на самые неожиданные лозунги. И наша страна тоже не застрахована от консервативного разворота. Как не были от него застрахованы наши соседи по западную сторону границы.

Наши кумиры могут стать антигероями. Ведь судьба тех, кто сражался на фронте, может сложиться по-разному. Мы можем встретить их в криминальных сводках, сомнительных политпроектах и рейдерских захватах. И придется привыкнуть к тому, что удостоверение УБД не страхует своего владельца от ошибок.

Мы будем долго лечиться от "совка". От привычки видеть в государстве опекуна и покровителя, но нелюбовь к богатым будет нашим неизменным спутником, а общественная апатия станет сменяться риторикой уличных восстаний. Мы будем требовать "закона" для соседей и "справедливости" для себя.

Мы слишком долго были колонией – и привыкли любую власть воспринимать как оккупационную. Скорее всего, будем мечтать о Робин Гудах, не ценить институты, дерибанить коллективное в пользу персонального. Любой распорядитель коллективного ресурса сразу станет для нас врагом. Потому что за столетия мы привыкли воспринимать их как эмиссаров из чужих столиц.



Украинцы не доверяют властям

Даже если завтра все наши мечты станут реальностью – это не избавит нас от разочарований. И нужно понять, что в этом нет ничего страшного. Хэппи-энд бывает лишь в фильмах. Взявшись за руки в закат уезжают лишь герои мелодрам, а жизнь после титров всегда чревата бытом.

Нет смысла грезить об утопии, ведь любая состоявшаяся страна беременна внутренними спорами и ссорами. Мы – дети своей эпохи, исторической памяти, регионального опыта. И мы обязательно будем ошибаться, набивать шишки и путать развилки.

Только это ровным счетом ничего не значит. Потому что некоторые исторические развилки меряются альтернативами. Тем, что ждет страну в случае поражения. Мы не знаем наверняка своего будущего после победы, но наверняка знаем, что ждет его в случае фиаско. Двадцатый век был жестоким учителем.



Не известно, чем закончится война на Донбассе

Альтернатива нашему прошлому – это не рай на земле. Нормальная страна – это не монастырь со святыми старцами. Обычная жизнь – это постоянные споры о будущем и настоящем. В случае нашего триумфа мы не станем Германией или США, но мы станем Украиной.

Той, которую сами построим. В которой, скорее всего, будут и скандалы, и подлость, и конъюнктура. В которой найдется место популистам, дуракам, патриотическим негодяям и криминальной хронике. Весь тот набор, который можно встретить в каждой стране, которую мы ставим себе в пример. Иногда жить становится проще, когда понимаешь, что жизнь проще не станет.