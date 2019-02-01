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      Скандальне звільнення Аласанії: тимчасовий очільник Суспільного не знав про призначення

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      Тимчасовий очільник Суспільного не знав про призначення дізнався про призначення зі ЗМІ
      Тимчасовий очільник Суспільного не знав про призначення дізнався про призначення зі ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Теперішній виконувач обов'язків голови Суспільного Микола Чернотицький не визнає свого призначення – каже, що дізнався про це зі ЗМІ. На засіданні Наглядової ради він не був присутнім.

      Чернотицький не вважає себе виконувачем обов’язків, пише "Громадське".

      Читайте також: Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному

      Увечері 31 січня Наглядова рада Суспільного телебачення, що прийшло на зміну Національній телекомпанії України, ухвалила рішення про звільнення з посади голови мовника Зураба Аласанії. Рішення прийняли попри те, що в Аласанії ще не закінчився відповідний контракт.

      В      иконувачем обов’язків голови Суспільного рада призначила члена правління НСТУ Миколу Чернотицького, а конкурс із відбору нового очільника оголосять на наступному тижні. Однак сам Чернотицький нічого про таке рішення не знав.

      Спочатку я дізнався про це (про призначення виконувачем обов’язків голови НСТУ – 24 канал), мені подзвонила членкиня Наглядової ради і повідомила. І інше джерело – я дізнався із ЗМІ, – пояснив Чернотицький.

      При цьому Чернотицький наголосив, що вважає себе "членом команди Зураба аласанії".

      "Я не був присутній, я був повідомлений постфактум" – додав він.

      голову суспільного раптово звільнили: як розвиваються події
      Теги: Новини України Новини політики Зураб Аласанія ЗМІ Журналісти Медіа
      Джерело: 24 Канал
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