Скандальне звільнення Аласанії: тимчасовий очільник Суспільного не знав про призначення

Теперішній виконувач обов'язків голови Суспільного Микола Чернотицький не визнає свого призначення – каже, що дізнався про це зі ЗМІ. На засіданні Наглядової ради він не був присутнім.

Чернотицький не вважає себе виконувачем обов’язків, пише "Громадське".

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Увечері 31 січня Наглядова рада Суспільного телебачення, що прийшло на зміну Національній телекомпанії України, ухвалила рішення про звільнення з посади голови мовника Зураба Аласанії. Рішення прийняли попри те, що в Аласанії ще не закінчився відповідний контракт.



Виконувачем обов’язків голови Суспільного рада призначила члена правління НСТУ Миколу Чернотицького, а конкурс із відбору нового очільника оголосять на наступному тижні. Однак сам Чернотицький нічого про таке рішення не знав.

Спочатку я дізнався про це (про призначення виконувачем обов’язків голови НСТУ – 24 канал), мені подзвонила членкиня Наглядової ради і повідомила. І інше джерело – я дізнався із ЗМІ, – пояснив Чернотицький.

При цьому Чернотицький наголосив, що вважає себе "членом команди Зураба аласанії".

"Я не був присутній, я був повідомлений постфактум" – додав він.