Скандальное увольнение Аласании: временный глава Общественного не знал о назначении

Нынешний исполняющий обязанности главы Общественного Николай Чернотицкий не признает своего назначения – говорит, что узнал об этом из СМИ. На заседании Наблюдательного совета он не присутствовал.

Чернотицкий не считает себя исполняющим обязанности, пишет "Общественное".

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Вечером 31 января Наблюдательный совет Общественного телевидения, которое пришло на смену Национальной телекомпании Украины, приняла решение об увольнении с должности главы телевидения Зураба Аласании. Решение приняли, несмотря на то, что у Аласания еще не закончился соответствующий контракт.

Исполняющим обязанности главы Общественного совет назначил члена правления НСТУ Николая Чернотицкого, а конкурс по отбору нового главы объявят на следующей неделе. Однако сам Чернотицкий ничего о таком решении не знал.

Сначала я узнал об этом (о назначении исполняющим обязанности главы НСТУ – 24 канал), мне позвонила член Наблюдательного совета и сообщила. И другой источник – я узнал из СМИ,

– объяснил Чернотицкий.

При этом Чернотицкий подчеркнул, что считает себя "членом команды Зураба Аласании".

"Я не присутствовал, я был уведомлен постфактум", – добавил он.