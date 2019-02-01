00:05
2 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пугачева просит 40 миллионов помощи. Расследование 60-летней давности
      Вєсті Кремля
      21:12, 1 февраля
      Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией
      Вєсті.UA
      20:16, 1 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Скандальное увольнение Аласании: временный глава Общественного не знал о назначении

      5 Читати новину українською
      Временный глава Общественного узнал о назначении из СМИ
      Временный глава Общественного узнал о назначении из СМИ / Фото из открытых источников

      Нынешний исполняющий обязанности главы Общественного Николай Чернотицкий не признает своего назначения – говорит, что узнал об этом из СМИ. На заседании Наблюдательного совета он не присутствовал.

      Чернотицкий не считает себя исполняющим обязанности, пишет "Общественное".

      Читайте также: Увольнение Аласании: что нужно знать о скандале на Общественном

      Вечером 31 января Наблюдательный совет Общественного телевидения, которое пришло на смену Национальной телекомпании Украины, приняла решение об увольнении с должности главы телевидения Зураба Аласании. Решение приняли, несмотря на то, что у Аласания еще не закончился соответствующий контракт.

      Исполняющим обязанности главы Общественного совет назначил члена правления НСТУ Николая Чернотицкого, а конкурс по отбору нового главы объявят на следующей неделе. Однако сам Чернотицкий ничего о таком решении не знал.

      Сначала я узнал об этом (о назначении исполняющим обязанности главы НСТУ – 24 канал), мне позвонила член Наблюдательного совета и сообщила. И другой источник – я узнал из СМИ,
      – объяснил Чернотицкий.

      При этом Чернотицкий подчеркнул, что считает себя "членом команды Зураба Аласании".

      "Я не присутствовал, я был уведомлен постфактум", – добавил он.

      ГЛАВУ ОБЩЕСТВЕННОГО ВНЕЗАПНО УВОЛИЛИ: КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ
      •  
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Журналисты СМИ Зураб Аласания
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 1 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 февраля: переименование УПЦ МП и новые рейсы лоукостов в Украину
      1 февраля , 22:44 Главные новости 1 февраля: переименование УПЦ МП и новые рейсы лоукостов в Украину
      148
      Хто веде популістів до влади?
      1 февраля , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 644
      Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины
      1 февраля , 21:01 Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины
      Наталя Боднар 68
      Кремль дестабілізує Європу
      1 февраля , 20:00 Кремль дестабілізує Європу
      Ігор Лапін 1064
      Как кандидаты удивляют избирателей: от краденых шапок из Давоса до сожженного Range Rover
      1 февраля , 19:02 Как кандидаты удивляют избирателей: от краденых шапок из Давоса до сожженного Range Rover
      Ірина Поліщук 203
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      TVi: На нас давит налоговая милиция
       26 апреля 2012 , 14:49 9
      Королевская и кроссовки: эпичная "эволюция" в фото
       2 сентября 2015 , 18:08
      Манчестер Сити не спешит предлагать новый контракт юному таланту – он зарабатывает 3 тысячи фунтов
       1 октября 2018 , 11:46
      Как спасти авто от угона и почему угонщики всегда остаются на свободе
       28 декабря 2018 , 14:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук