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      За что уволили Аласанию с должности председателя Общественного: решение Наблюдательного совета

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      Зураб Аласания
      Зураб Аласания / 24 канал

      Зураба Аласанию с должности руководителя Общественного вещания в Украине уволили из-за того, что он якобы не превратил канал UA: Первый ни в общественно-политический канал, на в канал "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения", как это от него требовали. Также его обвиняют в полной деполитизации новостей вещателя.

      Вечером 31 января Наблюдательный совет Общественного телевидения, который пришел на смену Национальной телекомпании Украины, принял решение об освобождении от должности председателя вещателя Зураба Аласания.

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      В голосовании принимали участие Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Городской, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Панич, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. В итоге трое из них сказали "против", а девять отдали свои голоса "за".

      Согласно источникам 24 канала, инициатором увольнения Аласания является украинский журналист и член Радикальной партии Олега Ляшко – Вячеслав Козак.

      Сейчас исполняющим обязанности председателя Общественного является член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий.

      Согласно выписке из решения Наблюдательного совета, которую опубликовал Аласания на своей странице в Facebook, его уволили из-за того, что он якобы "до сегодняшнего дня не организовал вещание канала UA:Первый ни как "общественно-политического канала" (согласно требованиям Украины) , ни как канала "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения" (как указано в переходной концепции) ".

      В результате канал, в частности, не осветил оперативно либо не осветил в целом (кроме коротких упоминаний в новостях такие важные события, как национальный Крестный ход за Единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН 26 сентября 2018 года по крайне важным для Украины вопросам (включая выступление Президента Украины), работу IX Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инциативы) с участием главы государства,
      – говорится в документе.

      Кроме того, Наблюдательный совет Общественного обвиняет Аласанию в том, что под его руководством компания якобы "в течение 2018 года внедряла неправильно понятый принцип "отстранения от власти", до полной деполитизации новостей". Наблюдательный совет отмечает, что это прямо противоречит миссии НОТУ "предоставлять обществу достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире".

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      Для самого Зураба Аласании такое решение не стало неожиданностью, поскольку его "пытались освободить давно и бюллетени были заготовлены заранее".

      "В повестке дня вопроса не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Паныча поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали. Причины – мне неизвестны. Но так очевидно, что перед выборами. Официальное обоснование обещают через неделю . Что дальше? Нарушены все процедуры и судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин", – подчеркнул журналист.

      Политический подтекст в таком решении видит и член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко.

      Вообще вся процедура голосования казалась сначала фарсом, – давайте поставим и проголосуем, и снимем наконец этот вопрос, как надоедливый, закроем формально, так сказать – так казалось по логике. Но результат превзошел для меня фантастические предсказания. То, что сначала разыгрывалось, как фарс, приобрело совершенных очертаний какого-то выполненного плана. Хочу сказать, что политические решения так не принимаются. Здесь говорилось именно о политическом решении, а не о проделанной и предстоящей работе Зураба,
      – сказал Павличенко.

      Что известно о Зурабе Аласании?​ Это украинский журналист и медиаменеджер грузинского происхождения. Родился он в 1965 году в Сухуми (Грузия). Был одним из соучредителей "Общественного телевидения". 25 марта 2014 года был назначен генеральным директором Национальной телекомпании Украины, однако в 2016 году он подал в отставку. Одной из причин такого решения он назвал финансирование проведения Евровидения-2017 из бюджета, предназначенного на общественное вещание в Украине. Кроме того, в сети он написал о джинсе ("заказные материалы", подчеркивая, что" общественный вещатель – не размещает скрытую рекламу: никакой – ни коммерческой, ни политической"). 10 апреля 2017 года Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение об избрании Аласания руководителем Общественного вещания.

      Теги: Новости Украины Новости политики Зураб Аласания Скандал Журналисты Медиа
      Источник: 24 канал
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