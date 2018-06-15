Аласания объяснил, зачем Украина согласилась транслировать ЧМ-2018

Генеральный директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания объяснил, почему Украина не отказалась от трансляции Чемпионата мира по футболу 2018, который идет в России.

Аласания отметил, что права на трансляцию ЧМ-2018 и ЧМ-2020 были приобретены еще в январе 2012 года.

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Их покупателем тогда была Национальная телекомпания Украины, правопреемницей которой стала теперь НСТУ.

По словам Аласании, назвать стоимость прав на трансляцию Чемпионатов мира по футболу он указать не может, но эта сумма измеряется "миллионами евро".

Впервые о возможном отказе от трансляции ЧМ-2018 в НТКУ заявили в декабре 2015, поскольку тогда видели угрозу использования событий Чемпионата мира страной-агрессором в качестве информационного оружия.

Аласания уточнил, что с 2016 года начала накапливаться задолженность НТКУ за этим соглашением и в Европейском вещательном союзе заговорили о возможных штрафных санкциях, в том числе о вероятном лишении прав на трансляцию ЧМ-2022.

В мае 2018-го НСТУ продала сублицензию на показ половины матчей ЧМ-2018 канала "Интер", благодаря чему удалось погасить большую часть долга перед Европейским вещательным союзом.

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Зураб Аласания уточнил, что долг перед ЕСМ должен быть полностью оплачен до конца года и это позволит НСТУ транслировать матчи Чемпионата мира 2022, который состоится в Катаре.

ЧМ-2018 стартовал 14 июня в России. Украинцев призывают его бойкотировать. МИД предупреждает, что поездки на территорию РФ для граждан Украины могут представлять угрозу их безопасности.