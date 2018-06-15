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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Аласанія пояснив, навіщо Україна погодилась транслювати ЧС-2018

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Зураб Аласанія
Зураб Аласанія / Facebook

Генеральний директор Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія пояснив, чому Україна не відмовилась від трансляції Чемпіонату світу з футболу 2018, що відбувається у Росії.

Аласанія зазначив, що права на трансляцію ЧС-2018 та ЧС-2020 були придбані ще в січні 2012 року.

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Їхнім покупцем тоді була Національна телекомпанія України, правонаступницею якої тепер стала НСТУ.

За словами Аласанії, назвати вартість прав на трансляцію Чемпіонатів світу з футболу він вказати не може, але ця сума вимірюється "мільйонами євро".

Вперше про можливу відмову від трансляції ЧС-2018 в НТКУ заявили у грудні 2015, оскільки тоді вбачали загрозу використання подій Чемпіонату світу країною-агресором в якості інформаційної зброї.

Аласанія уточнив, що з 2016 року почала накопичуватись заборгованість НТКУ за цією угодою і в Європейській мовній спілці заговорили про можливі штрафні санкції, в тому числі про ймовірне позбавлення прав на трансляцію ЧС-2022.

У травні 2018-го НСТУ продала субліцензію на показ половини матчів ЧС-2018 каналу "Інтер", завдяки чому вдалось погасити більшу частину боргу перед Європейською мовною спілкою.

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Зураб Аласанія уточнив, що борг перед ЄСМ має бути повністю сплачений до кінця року і це дозволить НСТУ транслювати матчі Чемпіонату світу 2022, що відбудеться у Катарі.

ЧС-2018 стартував 14 червня у Росії. Українців закликають його бойкотувати. МЗС попереджає, що поїздки на територію РФ для громадян України можуть становити загрозу їхній безпеці.

Теги: Новини України Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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