Через що звільнили Аласанію з посади голови Суспільного: фрагмент рішення Наглядової ради

Зураба Аласанію з посади керівника Суспільного мовлення в Україні звільнили через те, що він нібито не перетворив канал UA:Перший ні на суспільно-політичний канал, на на канал "інформаційного та суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва", як це від нього вимагали. Також його звинувачують у повній деполітизації новин мовника.

Увечері 31 січня Наглядова рада Суспільного телебачення, що прийшло на зміну Національній телекомпанії України, ухвалила рішення про звільнення з посади голови мовника Зураба Аласанії.

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У голосуванні брали участь Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Вадим Міський, Володимир Яворівський, Тарас Аврахов, Олексій Панич, В'ячеслав Козак, Віктор Таран, Сергій Таран, Наталя Скрипка, Ігор Хохич, Олександр Павличенко. У підсумку троє з них сказали "проти", а дев'ять віддали свої голоси "за".

Згідно з джерелами 24 каналу, ініціатором звільнення Аласанії є український журналіст і член Радикальної партії Олега Ляшка – В’ячеслав Козак.

Наразі виконувачем обов’язків голови Суспільного є член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Микола Чернотицький.

Відповідно до витягу з рішення Наглядової ради, яке опублікував Аласанія на своїй сторінці у Facebook, його звільнили через те, що він начебто "до сьогоднішнього дня не організував мовлення каналу UA:Перший ні як "суспільно-політичного каналу" (відповідно до вимог України), ні як каналу "інформаційного та суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва" (як зазначено у перехідній концепції)".

Внаслідок цього канал, зокрема, не висвітлив оперативно або не висвітлив загалом (крім коротких згадок у новинах такі важливі події, як національна Хресна хода за Єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН 26 вересня 2018 року з вкрай важливих для України питань (включно з виступом Президента України), роботу IX Міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські інціативи) за участю глави держави,

– мовиться у документі.

Крім того, Наглядова рада Суспільного звинувачує Аласанію в тому, що під його керівництвом компанія нібито "упродовж 2018 року впроваджувала хибно зрозумілий принцип "відсторонення від влади", аж до повної деполітизації новин". Наглядова рада наголошує, що це прямо суперечить місії НСТУ "надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ".

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Для самого Зураба Аласанії таке рішення не стало несподіванкою, оскільки його "намагалися звільнити давно та бюлетені було заготовлено завчано".

"У порядку денному питання не було. За поданням "з голосу" Козака та поправкою Панича поставили на голосування, зробили голосування "закритим і таємним" та проголосували. Причини – мені невідомі. Але так очевидно, що перед виборами. Офіційне обґрунтування обіцяють за тиждень. Що далі? Порушено всі процедури; судова боротьба є можливою та навіть обов‘язковою – після оприлюднення причин", – підкреслив журналіст.

Політичний підтекст у такому рішенні вбачає і член Наглядової ради НСТУ Олександр Павличенко.

Взагалі вся процедура голосування видавалась спершу фарсом, – давайте поставимо та проголосуємо, і знімемо нарешті це питання, як набридливе, закриємо формально, так би мовити – так видавалося за логікою. Але результат перевершив для мене найфантастичніші передбачення. Те, що спершу розігрувалось, як фарс, набуло доконаних рис якогось виконаного плану. Хочу сказати, що політичні рішення так не приймаються. Тут йшлось саме про політичне рішення, а не про пророблену та майбутню роботу Зураба,

– зауважив Павличенко.

Що відомо про Зураба Аласанію? Це український журналіст і медіаменеджер грузинського походження. Народився він у 1965 році в Сухумі (Грузія). Був одним із співзасновників "Громадського телебачення". 25 березня 2014 року його призначили генеральним директором Національної телекомпанії України, однаку 2016 році він подав у відставку. Однією з причин такого рішення він назвав фінансування проведення Євробачення-2017 з бюджету, призначеного на суспільне мовлення в Україні. Крім того, у мережі він написав про джинсу (замовні матеріали), наголошуючи, що "суспільний мовник – не розміщує приховану рекламу: ніяку – ані комерційну, ані політичну". 10 квітня 2017 року Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про обрання Аласанії керівником Суспільного мовлення.