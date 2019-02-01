Внезапное увольнение Аласании: член Наблюдательного совета заявил о значительных нарушениях

Об увольнении главы Общественного вещания Зураба Аласания с должности и доверии украинцев к популистам – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог и эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глибовицкий.

Об увольнении председателя Общественного вещания Зураба Аласания

– Как член Наблюдательного совета Общественного вещания я могу сказать, что сама система управлением Общественным вещанием основана на специальном законе. Он очень четко определяет процедуры назначения или увольнения работников. В этом случае не соблюдены нормы этого закона.

Кто такой Зураб Аласания и почему его уволили? Читайте в материале 24 канала.

– Есть две плоскости – правовая и нравственная. Что касается правовой плоскости, то как минимум будут судебные иски, чтобы признать это голосование незаконным. Но с другой стороны – моральной – решение о назначении и увольнении председателя правления Общественного вещания – это стратегическое решение. Это не решение, которое вносится в повестку дня с голоса, которое можно рассматривать под влиянием эмоций, которое можно рассматривать с другими проблемами. Это вопрос, который требует очень пристального и серьезного внимания со стороны членов Наблюдательного совета. Что интересно, этого внимания и обсуждения не было.

Более того, Наблюдательный совет проголосовал за то, чтобы закрыть часть заседания, где происходило это обсуждение, что является нарушением закона. Кроме этого они приняли решение сделать процедуру голосования тайным, объясняя это тем, что такой же была процедура избрания. Однако есть огромная разница между избранием и увольнением.

– К сожалению, влияние общественного вещания на предвыборный процесс невелик. Есть одна вещь, которую очень хорошо понимают те, кто работают в политическом и медийном средах, что все медийное поле страны – это фактически соединенные "сосуды". А мы знаем, что уровень жидкости в сообщающихся сосудах всегда одинаков. Соответственно, если Общественное вещание начинает тщательнее относиться к информации, то целью как коалиции, так и значительной части оппозиции является то, чтобы не дать вообще Общественному состояться.

Кто такой Зураб Аласания?

Украинский журналист. 10 апреля 2017 года был избран руководителем Общественного вещания сроком на 4 года (до 2021 года). Такое решение принял Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. До избрания на эту должность Аласания был гендиректором Национальной телекомпании Украины, однако в 2016 году подал в отставку. Одной из причин своего решения он назвал финансирование проведения Евровидения-2017 из бюджета, предназначенного на общественное вещание в Украине. Одно из последних сообщений Аласания на Facebook-странице посвятил джинсе. Он отметил, что "общественный вещатель – не размещает скрытую рекламу. Никакую – ни коммерческую, ни политическую".

Доверие украинцев к популистам

– Люди верят обещаниям популистов из-за того, что есть травма, которая вызвана еще тоталитаризмом, когда государство было самой большой угрозой для граждан. Соответственно, представитель государства воспринимается как угроза. К примеру, если условный Владимир Зеленский отбудет срок где-то в органах Центральной государственной власти на заметной позиции, то его эта проблема будет касаться точно так же, как и любого другого.

Такая позиция – это попытка уйти от собственной тени, которую мы имеем в Украине. Она решается не избранием внесистемного кандидата, а большей подотчетностью и большим контролем над тем, что делает власть.

– Изменения уже начались после Майдана, но это не законченный процесс. Он еще будет длиться очень долго. Люди дальше будут склонны голосовать за внесистемных кандидатов.