22:37
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пугачева просит 40 миллионов помощи. Расследование 60-летней давности
      Вєсті Кремля
      21:12, сегодня
      Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией
      Вєсті.UA
      20:16, сегодня
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Внезапное увольнение Аласании: член Наблюдательного совета заявил о значительных нарушениях

      Актуальное интервью 20 Читати новину українською

      Об увольнении главы Общественного вещания Зураба Аласания с должности и доверии украинцев к популистам – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог и эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глибовицкий.

      Об увольнении председателя Общественного вещания Зураба Аласания

      – Как член Наблюдательного совета Общественного вещания я могу сказать, что сама система управлением Общественным вещанием основана на специальном законе. Он очень четко определяет процедуры назначения или увольнения работников. В этом случае не соблюдены нормы этого закона.

      Кто такой Зураб Аласания и почему его уволили? Читайте в материале 24 канала.

      – Есть две плоскости – правовая и нравственная. Что касается правовой плоскости, то как минимум будут судебные иски, чтобы признать это голосование незаконным. Но с другой стороны – моральной – решение о назначении и увольнении председателя правления Общественного вещания – это стратегическое решение. Это не решение, которое вносится в повестку дня с голоса, которое можно рассматривать под влиянием эмоций, которое можно рассматривать с другими проблемами. Это вопрос, который требует очень пристального и серьезного внимания со стороны членов Наблюдательного совета. Что интересно, этого внимания и обсуждения не было.

      Более того, Наблюдательный совет проголосовал за то, чтобы закрыть часть заседания, где происходило это обсуждение, что является нарушением закона. Кроме этого они приняли решение сделать процедуру голосования тайным, объясняя это тем, что такой же была процедура избрания. Однако есть огромная разница между избранием и увольнением.

      – К сожалению, влияние общественного вещания на предвыборный процесс невелик. Есть одна вещь, которую очень хорошо понимают те, кто работают в политическом и медийном средах, что все медийное поле страны – это фактически соединенные "сосуды". А мы знаем, что уровень жидкости в сообщающихся сосудах всегда одинаков. Соответственно, если Общественное вещание начинает тщательнее относиться к информации, то целью как коалиции, так и значительной части оппозиции является то, чтобы не дать вообще Общественному состояться.

      Кто такой Зураб Аласания?
      Украинский журналист. 10 апреля 2017 года был избран руководителем Общественного вещания сроком на 4 года (до 2021 года). Такое решение принял Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. До избрания на эту должность Аласания был гендиректором Национальной телекомпании Украины, однако в 2016 году подал в отставку. Одной из причин своего решения он назвал финансирование проведения Евровидения-2017 из бюджета, предназначенного на общественное вещание в Украине. Одно из последних сообщений Аласания на Facebook-странице посвятил джинсе. Он отметил, что "общественный вещатель – не размещает скрытую рекламу. Никакую – ни коммерческую, ни политическую".

      Доверие украинцев к популистам

      – Люди верят обещаниям популистов из-за того, что есть травма, которая вызвана еще тоталитаризмом, когда государство было самой большой угрозой для граждан. Соответственно, представитель государства воспринимается как угроза. К примеру, если условный Владимир Зеленский отбудет срок где-то в органах Центральной государственной власти на заметной позиции, то его эта проблема будет касаться точно так же, как и любого другого.

      Такая позиция – это попытка уйти от собственной тени, которую мы имеем в Украине. Она решается не избранием внесистемного кандидата, а большей подотчетностью и большим контролем над тем, что делает власть.

      – Изменения уже начались после Майдана, но это не законченный процесс. Он еще будет длиться очень долго. Люди дальше будут склонны голосовать за внесистемных кандидатов.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Журналисты СМИ Зураб Аласания
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Хто веде популістів до влади?
      сегодня , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 301
      Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины
      сегодня , 21:01 Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины
      Наталя Боднар 56
      Кремль дестабілізує Європу
      сегодня , 20:00 Кремль дестабілізує Європу
      Ігор Лапін 965
      Как кандидаты удивляют избирателей: от краденых шапок из Давоса до сожженного Range Rover
      сегодня , 19:02 Как кандидаты удивляют избирателей: от краденых шапок из Давоса до сожженного Range Rover
      Ірина Поліщук 179
      Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      сегодня , 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      Олександр Бевза 231
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук