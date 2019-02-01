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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Раптове звільнення Аласанії: член Наглядової ради заявив про значні порушення

      Актуальне інтерв'ю 105 Читать новость на русском

      Про звільнення звільнення голови Суспільного мовлення Зураба Аласанії з посади та довіру українців до популістів – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог та експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький.

      Про звільнення голови Суспільного мовлення Зураба Аласанії

      – Як член Наглядової ради Суспільного мовлення я можу сказати, що сама система управлінням Суспільним мовленням базується на спеціальному законі. Він дуже чітко визначає процедури призначення або звільнення працівників. У цьому випадку не дотримано норми цього закону.

       Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили? Читайте у матеріалі 24 каналу. 

      – Є дві площини – правова та моральна. Щодо правової площини, то як мінімум будуть судові позови, аби визнати це голосування незаконним. І іншого боку – морального – рішення про призначення та звільнення голови правління Суспільного мовлення – це стратегічне рішення. Це не є рішення, яке вноситься в порядок денний з голосу, яке можна розглядати під впливом емоцій, яке можна розглядати з іншими проблемами. Це питання, яке потребує дуже прискіпливої та серйозної уваги з боку членів Наглядової ради. Що цікаво, цієї уваги та обговорення не було.

      Ба більше, Наглядова рада проголосувала за те, аби закрити частину засідання, де відбувалося це обговорення, що є порушенням Закону. Крім цього вони прийняли рішення зробити процедуру голосування таємною, пояснюючи це тим, що такою самою була процедура обрання. Однак є величезна різниця між обранням та звільненням.

      – На жаль, вплив Суспільного мовлення на передвиборчий процес є невеликим. Є одна річ, яку дуже добре розуміють, ті, хто працюють в політичному та медійному середовищах, що все медійне поле країни – це фактично сполучені "посудини". А ми знаємо, що рівень рідини в сполучених посудинах завжди однаковий. Відповідно, якщо Суспільне мовлення починає ретельніше ставитись до інформації, то метою як коаліції, так і значної частини опозиції є те, аби не дати взагалі Суспільному відбутися.

      Хто такий Зураб Аласанія?Український журналіст. 10 квітня 2017 року його обрали керівником Суспільного мовлення строком на 4 роки (до 2021 року). Таке рішення ухвалила Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. До обрання на цю посаду Аласанія був гендиректором Національної телекомпанії України, проте у 2016 році подав у відставку. Однією з причин свого рішення він назвав фінансування проведення Євробачення-2017 з бюджету, призначеного на суспільне мовлення в Україні. Один з останніх дописів Аласанія на Facebook-сторінці присвятив джинсі. Він наголосив, що "суспільний мовник – не розміщує приховану рекламу. Ніяку – ані комерційну, ані політичну."

      Довіра українців до популістів 

      – Люди вірять обіцянкам популістів через те, що є травма, яка спричинена ще тоталітаризмом, коли держава була найбільшою загрозою для громадян. Відповідно представник держави сприймається як загроза. До прикладу, якщо умовний Володимир Зеленський відбуде термін десь в органах Центральної державної влади на помітній позиції, то його ця проблема буде стосуватись точно так само як і будь-кого іншого.

      Така позиція – це спроба втекти від власної тіні, яку ми маємо в Україні. Вона вирішується не обранням позасистемного кандидата, а більшою підзвітністю та більшим контролем над тим, що робить влада.

      – Зміни вже почалися після Майдану, але це не є закінчений процес. Він ще буде тривати дуже довго. Люди далі будуть схильними голосувати за позасистемних кандидатів.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Зураб Аласанія ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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