Опять пылает: после ночных взрывов в Феодосии вспыхнула нефтебаза

Во временно оккупированной Феодосии после серии взрывов в ночь на 30 мая снова загорелась нефтебаза. На объекте зафиксировали по меньшей мере два мощных очага пожара.

Взрывы прогремели около 3 утра. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Что известно о пожаре на нефтебазе в Феодосии?

По информации аналитиков, на территории морского нефтеналивного терминала зафиксировано два мощных очага возгорания.



Очаги возгорания в Крыму / "Крымский ветер"

Местные телеграмм-каналы сообщали об угрозе беспилотников для города. Впоследствии стало известно о двух взрывах, которые прозвучали около 03:20 и 03:33. В результате пожара образовался густой шлейф дыма, который протянулся примерно на 9,5 километра в сторону моря.



Данные со спутника, которые свидетельствуют о пожаре на нефтеналивном терминале в Феодосии / "Крымский ветер"



Пожар в Феодосии после попадания / Фото "Крымский ветер"

Это уже не первый инцидент на этом объекте. Ранее морской нефтеналивной терминал в Феодосии подвергся атаке 8 апреля, после чего там также возник масштабный пожар.

Примечательно, что накануне российские оккупационные власти объявили о закрытии на ремонт дороги, которая проходит рядом с нефтебазой. Причины нового пожара официально не комментировались.

К слову, нефтетерминал в Феодосии является крупнейшим объектом для хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов во временно оккупированном Крыму. После начала полномасштабной войны он приобрел важное значение для обеспечения российских войск топливом, из-за чего неоднократно становился целью ударов Сил обороны Украины.

Напомним, что объекты россиян в оккупированном Крыму не впервые становятся целью Украины за последнее время. Так, в ночь на 27 мая во временно оккупированном Севастополе после атаки произошел пожар в здании штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота России. По предварительной информации, огонь нанес объекту значительные повреждения, и он мог выгореть почти полностью.

Еще ранее, 17 мая, украинские силы нанесли удар по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. По имеющейся информации, повреждения получили комплекс управления беспилотниками "Орион", наземная станция управления БпЛА "Форпост", пункт передачи данных между землей и воздухом, диспетчерская башня, а также один из ангаров аэродрома.