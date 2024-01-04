Юлия Клевова работает на Полтавском ГОКе 28 лет. В течение этого времени она занимала разные руководящие должности в компании, последние три года возглавляла департамент мотивации, компенсаций и льгот объединенной HR-дирекции Ferrexpo, отмечает 24 Канал.

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Как сообщают в компании, Анна Адом, член правления Полтавского ГОКа и директор по управлению персоналом и быта Ferrexpo в Украине, покинула компанию в январе 2024 года.

Правление выражает благодарность Анне Адом за ее преданность Ferrexpo и ценит значительные положительные изменения, которые она ввела в течение пяти лет сотрудничества с Ferrexpo.

Менеджмент Анны Адом сыграл немаловажную роль в достижении корпоративных целей Ferrexpo. Она помогла повысить производительность персонала и разработать долгосрочную программу устойчивого развития по ценностям и нормам разнообразия и инклюзивности. Кроме того, она обеспечила поддержку устойчивого производственного процесса, несмотря на вызовы, связанные с пандемией COVID-19 и военным положением. Также она руководила волонтерским движением компании.

Грег Нортье, директор по управлению персоналом Группы Ferrexpo, сообщил:

Глубокий опыт и знания методов мотивации и удержания персонала Юлии Клевовой будут играть ключевую роль в поддержке и развитии нашей команды в Украине в эти непростые времена. Я уверен, что наше сотрудничество будет способствовать росту и успеху предприятий компании. Я также хотел бы воспользоваться случаем, искренне поблагодарить Анни Адом за годы ее работы в компании. Анна внесла значительный вклад в развитие предприятий компании, обеспечила стабильность работы коллектива в сложные времена, инициировала многочисленные проекты, отмеченные престижными наградами.