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      Фестиваль "Из страны в Украину" охватил почти полсотни городов востока Украины

      Новая тема 4 Читати новину українською

      По ним стреляют, а они устанавливают украинский флаг на терриконе между Торецким и оккупированной Горловкой, спасают книги, проводят флэш-мобы и отстаивают национальную идею.

      В 2014 году, чтобы поддержать украинских военных и мирное население из прифронтовых территорий Денис Блощинский с единомышленниками организовал фестиваль. Сейчас это самое масштабное проукраинское мероприятие, которое охватило почти полсотни городов востока. За это время, по словам Дениса, люди не потеряли оптимизма и стали более сплоченными.

      "Страна меняется и она меняется людьми. Люди начинают хотеть менять себя, свое пространство, свои дома, свои дворы, свои города. Они начинают понимать, что одни, самостоятельно они это сделать не могут, они готовы начинать объединяться", – рассказал Денис Блощинский, соучредитель фонда социальных инноваций "Из страны в Украину".

      Фестиваль "Из страны в Украину" начался на Донбассе 21 октября. Праздник уже прошел в Сватово, Рубежном, Счастье, Авдеевке, Угледаре, Дружковке, Торецком и Попасной.

      "Мы собрали более 3 тысяч человек. Представьте себе, в Угледаре, в прифронтовом Донбассе люди отрываются под сценой под гуцульские зажигательные мотивы", – отметил представитель локальной команды "Из страны в Украину" в Угледаре Борис Гольцев.

      "О Авдеевке нельзя сказать так стереотипно, что это город, в котором есть война. Авдеевка – это город, в котором есть развитие, сотрудничество, есть фестивали, есть праздник, есть творчество. В Авдеевке есть жизнь", – сказала руководитель организации пласта в Авдеевке Татьяна Переверзева.

      По словам организаторов фестиваля, люди за несколько десятков километров от зоны разграничения хотят жить нормальной жизнью, мечтают о том, чтобы родные города развивались.

      "Молодежь снова открывает свой потенциал, потому что до начала боевых действий так и было в городе. Опять есть и партнеры, и опыт какой-то есть, и ресурсы. Более открытое общество становится", – отметила руководитель локальной команды "Из страны в Украину" в Торецком Инна Сорокина.

      Своим примером они вдохновляют земляков, вселяют веру в лучшее будущее, в то, что даже маленькая община может изменить мир вокруг себя.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Фестивали
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 28 октября
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