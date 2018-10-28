Фестиваль "З країни в Україну" охопив майже півсотні міст сходу України

По них стріляють, а вони встановлюють український прапор на териконі між Торецьком і окупованою Горлівкою, рятують книжки, проводять флеш-моби та відстоюють національну ідею.

У 2014, щоб підтримати українських військових та мирне населення з прифронтових територій Денис Блощинський з однодумцями організував фестиваль. Нині це наймаштабніший проукраїнський захід, який охопив майже півсотні міст сходу. За цей час, за словами Дениса, люди не втратили оптимізму та стали більш згуртованими.

"Країна змінюється і вона змінюється людьми. Люди починають хотіти змінювати себе, свій простір, свої будинки, свої подвір'я, свої міста. Вони починають розуміти, що одні, самотужки вони це зробити не можуть, вони готові починати об'єднуватися", – розповів Денис Блощинський, співзасновник фундації соціальних інновацій "З країни в Україну".

Фестиваль "З країни в Україну" розпочався на Донбасі 21 жовтня. Свято вже пройшло у Сватовому , Рубіжному, Щасті, Авдіївці, Вугледарі, Дружківці, Торецьку та Попасній.

"Ми зібрали більше 3 тисяч людей. Уявіть собі, у Вугледарі, в прифронтовому Донбасі люди відриваються під сценою під гуцульські запальні мотиви", – зазначив представник локальної команди "З країни в Україну" у Вугледарі Борис Гольцев.

"Про Авдіївку не можна казати так стереотипно, що це місто, в якому є війна. Авдіївка – це місто, в якому є розвиток, є співпраця, є фестивалі, є свято, є творчість. В Авдіївці є життя", – сказала керівник осередку Пласту в Авдіївці Тетяна Переверзєва.

За словами організаторів фестивалю, люди за кілька десятків кілометрів від зони розмежування прагнуть жити нормальним життям, мріють про те, щоб рідні міста розвивались.

"Молодь знову відкриває свій потенціал, бо до початку бойових дій так і було в місті. Знов є і партнери, і досвід якийсь є, і ресурси. Більш відкрите суспільство стає", – зауважила керівник локальної команди "З країни в Україну" у Торецьку Інна Сорокіна.

Своїм прикладом вони надихають земляків, вселяють віру в краще майбутнє, у те, що навіть маленька громада може змінити світ навколо себе.