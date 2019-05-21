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      Фестиваль воздушных змеев на Николаевщине: яркие фото

      9 Читати новину українською

      Небо над Николаевщиной заполонили воздушные змеи – уже третий раз там состоялся международный фестиваль кайтов.

      На соревнования съехались профессионалы и начинающие со всего мира.

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      Тан Синбао – один из самых опытных в мире, он профессиональный кайтер из Китая.

      повітряні змії
      Китаец Тан Синбао

      "Мой отец, мой дед делают кайты. Потому что в моей стране, в Китае, у нас каждый год есть фестиваль кайтов. Мы каждый день запускаем кайты", – сказал кайтер Тан Синбао.

      На фестивале соревнуются не только профессионалы, но и любители. Девять детских команд со всей Украины

      Преподаватели акцентировали внимание на том, что в этом году с сентября месяца наполняемость этих кружков по воздушным змеям выросла в два раза. После вот такого мероприятия, которое мы провели,
      – отметила организатор фестиваля Татьяна Безмощук.

      Однако даже опытные, взрослые авиамоделисты на этом поле снова превращаются в детей.

      "Я живу этим. Понимаете? Потому что, когда смотришь на вот эту красочность – сам становишься ребенком и вместе с ними запускаешь эту модель. Это моя жизнь. Это бывшее детство", – отметил главный судья соревнований Олег Сильченко.

      В фестивале принимают участие команды из Украины, Турции, Франции, Италии, Индии и Китая.

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      Теги: Новости Украины Китай Новости Николаева Фотоновости
      Источник: 24 канал
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