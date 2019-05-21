Фестиваль повітряних зміїв на Миколаївщині: яскраві фото
Небо над Миколаївщиною заполонили повітряні змії – вже втретє там відбувся міжнародний фестиваль кайтів.
На змагання з'їхались професіонали та початківці з усього світу.
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Тан Сінбао – один із найдосвідченіших у світі, він професійний кайтер з Китаю.
Китаєць Тан Сінбао
"Мій батько, мій дід роблять кайти. Тому що в моїй країні, в Китаї, в нас кожний рік є фестиваль кайтів. Ми кожний день запускаємо кайти", – сказав кайтер Тан Сінбао.
На фестивалі змагаються не лише професіонали, але й любителі. Дев’ять дитячих команд з усієї України
Викладачі акцентували увагу на те, що в цьому році з вересня місяця наповнюваність цих гуртків по повітряних зміях зросла в два рази. Після ось такого заходу, який ми провели,
– зазначила організатор фестивалю Тетяна Безмощук.
Проте навіть досвідчені, дорослі авіамоделісти на цьому полі знов перетворюються на дітей.
"Я живу цим. Розумієте? Тому що, коли дивишся ось цю барвистість – стаєш сам дитиною і разом з ними запускаєш цю модель. Це моє життя. Це колишнє дитинство", – зазначив головний суддя змагань Олег Сільченко.
У фестивалі беруть участь команди з України, Туреччини, Франції, Італії, Індії та Китаю.