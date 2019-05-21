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      Фестиваль повітряних зміїв на Миколаївщині: яскраві фото

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      Небо над Миколаївщиною заполонили повітряні змії – вже втретє там відбувся міжнародний фестиваль кайтів.

      На змагання з'їхались професіонали та початківці з усього світу.

      Читайте також: Як українські спортсмени відреагували на інавгурацію Зеленського: фото

      Тан Сінбао – один із найдосвідченіших у світі, він професійний кайтер з Китаю.

      повітряні змії
      Китаєць Тан Сінбао

      "Мій батько, мій дід роблять кайти. Тому що в моїй країні, в Китаї, в нас кожний рік є фестиваль кайтів. Ми кожний день запускаємо кайти", – сказав кайтер Тан Сінбао.

      На фестивалі змагаються не лише професіонали, але й любителі. Дев’ять дитячих команд з усієї України

      Викладачі акцентували увагу на те, що в цьому році з вересня місяця наповнюваність цих гуртків по повітряних зміях зросла в два рази. Після ось такого заходу, який ми провели,
      – зазначила       організатор фестивалю Тетяна Безмощук.
       

      Проте навіть досвідчені, дорослі авіамоделісти на цьому полі знов перетворюються на дітей.

      живу цим. Розумієте? Тому що, коли дивишся ось цю барвистістьстаєш сам дитиною і разом з ними запускаєш цю модель. Це моє життя. Це колишнє дитинство", – зазначив головний суддя змагань Олег Сільченко.

      У фестивалі беруть участь команди з України, Туреччини, Франції, Італії, Індії та Китаю.

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      Теги: Новини України Фотоновини Новини Миколаєва Китай
      Джерело: 24 канал
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