Эта и следующая неделя зададут тон дальнейшей международной политике и украинско-американским отношениям. Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Важные события в феврале

Станислав Желиховский отметил, что эта неделя многое покажет в контексте коммуникации Украины со Штатами. Это будет происходить на полях различных встреч. Например, в формате "Рамштайн" или Мюнхенской конференции по безопасности.

Думаю, это может положить начало новой страницы отношений между Киевом и Вашингтоном. Особенно это важно в контексте сотрудничества с администрацией Дональда Трампа. Не исключается, что действительно состоится разговор между президентом Зеленским и американским лидером,

– сказал он.

Пока неизвестно, в каком именно формате будет происходить разговор Трампа и Зеленского. Возможно, это будет телефонный звонок, а впоследствии будет организована их персональная встреча. Главное – чтобы коммуникация происходила, чтобы можно было выстроить единую стратегию, как в дальнейшем противодействовать вызовам, в частности, агрессии России.

"По моему мнению, что стороны также будут поднимать вопросы мирного урегулирования. Как известно, представители команды Трампа, которые посещают мероприятия, будут говорить о мирном урегулировании, о том, что нужно прекратить эту горячую фазу боевых действий. Поэтому думаю, что разговор Трампа и Зеленского будет касаться этого вопроса", – предположил эксперт-международник.

Важно, чтобы Украина вместе с партнерами, в частности, США, держали единый фронт и были готовы к любому развитию событий. Нужно в дальнейшем наращивать сотрудничество, выделять больше средств на оборону, поддерживать украинцев всеми возможными средствами. Также наше государство должно наращивать собственные оборонные возможности.

По словам кандидата политических наук, риторика Трампа отличается от той, что была в администрации экс-лидера США Джо Байдена. Однако Штаты будут поддерживать Украину. Вероятно, они будут требовать большего участия со стороны Европы. Встреча в формате "Рамштайн" это может показать. Дискуссии могут происходить на полях Мюнхенской конференции.

Важно, что на этих встречах будут говорить представители США. Известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс должен провести разговор с украинским президентом.

Поэтому думаю, что эта неделя, а также следующая, когда спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину, будут если не судьбоносными, то такими, которые зададут тон дальнейшей международной политике и украинско-американским отношениям, тому, что касается процесса мирного урегулирования и поддержки нашего государства. Февраль действительно активный, как и прогнозировалось ранее,

– считает Желиховский.

Он добавил, что там будут вырабатываться те решения, которые лягут в основу дальнейших шагов на пути борьбы с российской агрессией, с другими вызовами, которые существуют в современной геополитике. А также о возможных переговоров с Россией, если Москва согласится садиться за стол переговоров.