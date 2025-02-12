Цей та наступний тиждень зададуть тон подальшій міжнародній політиці та українсько-американським відносинам. Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Важливі події у лютому

Станіслав Желіховський зазначив, що цей тиждень багато чого покаже у контексті комунікації України зі Штатами. Це відбуватиметься на полях різних зустрічей. Наприклад, у форматі "Рамштайн" чи Мюнхенській конференції з безпеки.

Думаю, це може покласти початок нової сторінки відносин між Києвом та Вашингтоном. Особливо це важливо у контексті співпраці з адміністрацією Дональда Трампа. Не виключається, що дійсно відбудеться розмова між президентом Зеленським та американським лідером,

– сказав він.

Наразі невідомо, у якому саме форматі відбуватиметься розмова Трампа та Зеленського. Можливо, це буде телефонний дзвінок, а згодом буде організована їхня персональна зустріч. Головне – щоб комунікація відбувалася, аби можна було вибудувати єдину стратегію, як надалі протидіяти викликам, зокрема, агресії Росії.

"На мою думку, що сторони також порушуватимуть питання мирного врегулювання. Як відомо, представники команди Трампа, які відвідують заходи, говоритимуть про мирне врегулювання, про те, що потрібно припинити цю гарячу фазу бойових дій. Тому думаю, що розмова Трампа і Зеленського буде стосуватися цього питання", – припустив експерт-міжнародник.

Важливо, щоб Україна разом з партнерами, зокрема, США, тримали єдиний фронт і були готові до будь-якого розвитку подій. Потрібно надалі нарощувати співпрацю, виділяти більше коштів на оборону, підтримувати українців усіма можливими засобами. Також наша держава повинна нарощувати власні оборонні спроможності.

За словами кандидата політичних наук, риторика Трампа відрізняється від тієї, що була в адміністрації екслідера США Джо Байдена. Однак Штати підтримуватимуть Україну. Ймовірно, вони вимагатимуть більшої участі з боку Європи. Зустріч у форматі "Рамштайн" це може показати. Дискусії можуть відбуватися на полях Мюнхенської конференції.

Важливо, що на цих зустрічах говоритимуть представники США. Відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс має провести розмову з українським президентом.

Тому думаю, що цей тиждень, а також наступний, коли спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну, будуть якщо не доленосними, то такими, які зададуть тон подальшій міжнародній політиці та українсько-американським відносинам, тому, що стосується процесу мирного врегулювання і підтримки нашої держави. Лютий дійсно активний, як і прогнозувалося раніше,

– вважає Желіховський.

Він додав, що там випрацьовуватимуться ті рішення, які ляжуть в основу подальших кроків на шляху боротьби з російською агресією, з іншими викликами, які існують в сучасній геополітиці. А також щодо можливих перемовин із Росією, якщо Москва погодиться сідати за стіл переговорів.