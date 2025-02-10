Віцепрезидент Джей Ді Венс планує зустрітись із Володимиром Зеленським наступного тижня. Про це пише 24 Канал із посиланням на CBS News.

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Джей Ді Венс та Володимир Зеленський поговорять у Німеччині

Відомо, що Володимир Зеленський очолить делегацію України на щорічній конференції з питань безпеки. Вона розпочинається 14 лютого. Туди ж приїде і Джей Ді Венс разом із кількома іншими топпосадовцями США, і американські журналісти стверджують, що у віцепрезидента США вже запланована розмова з Зеленським.

Перед цим Дональд Трамп заявив журналістам, що він "може зустрітися" з українським лідером у Вашингтоні, округ Колумбія, найближчими днями. Тоді він додав, що він хотів би, щоб війна скінчилась.

Минулого тижня українська делегація провела зустріч з генералом Кітом Келлогом, спецпредставником Трампа з питань України та Росії.

Дональд Трамп відомий своїми гучними заявами. Зокрема, і щодо закінчення війни в Україні. Спочатку він говорив про те, що зможе закінчити її за 24 години. Згодом вже почав говорити про "кілька місяців".

Також Дональд Трамп неодноразово наголошував на тому, що важливо підписати мирну угоду між Україною та Росією. Наразі невідомо, коли відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.