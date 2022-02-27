Потери российских оккупантов имеют огромные масштабы и продолжают расти. Украинские защитники храбро и эффективно уничтожают силы противника и не дают ему укрепиться на нашей земле.

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Уничтоженная боевая техника оккупанта

ВСУ показали, что ждет боевую технику оккупантов в Украине. Десятки танков, самолетов и боевых машин превратились в груду обгоревшего металлолома.

Видео уничтоженной техники оккупантов

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