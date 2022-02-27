Втрати російських окупантів мають величезні масштаби та продовжують рости. Українські захисники хоробро та ефективно знищують сили противника та не дають йому закріпитися на нашій землі.

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Знищена бойова техніка окупанта

ЗСУ показали, що чекає на бойову техніку окупантів в Україні. Десятки танків, літаків та бойових машин перетворилися у купу обгорілого металобрухту.

Відео знищеної техніки окупантів

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