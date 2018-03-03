ФФУ выдвинула Андрея Павелко в члены Исполкома УЕФА

Кандидатом в члены Исполкома УЕФА выдвинут Андрей Павелко.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены Исполкома УЕФА. Такое решение принял Исполком ФФУ, который состоялся 3 марта в Днепропетровском областном совете, сообщает официальный сайт Федерации футбола.

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Кандидатура Андрея Павелко получила единогласную поддержку всех присутствующих на заседании членов Исполкома.

Это большая ответственность для меня и я благодарен за оказанное доверие. В УЕФА сейчас работает новая команда во главе с прогрессивным президентом Александером Чефериным, который поддерживает Федерацию футбола Украины во внедрении новаций, направленных на развитие футбола в нашей стране,

– сказал после голосования за его кандидатуру Андрей Павелко.

Также президент ФФУ отметил, что сегодня перед Украиной открываются новые возможности на международной футбольной арене, но их реализация "будет зависеть от качества проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА", которые пройдут в Киеве в мае этого года.