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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ФФУ висунула Андрія Павелка в члени Виконкому УЄФА

231 Читать новость на русском
Андрій Павелко
Андрій Павелко

Кандидатом в члени Виконкому УЄФА висунутий Андрій Павелко.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко висунутий кандидатом в члени Виконкому УЄФА. Таке рішення прийняв Виконком ФФУ, який відбувся 3 березня в Дніпропетровській обласній раді, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу.

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Кандидатура Андрія Павелко отримала одноголосну підтримку всіх присутніх на засіданні членів Виконкому.

Це велика відповідальність для мене і я вдячний за надану довіру. В УЄФА зараз працює нова команда на чолі з прогресивним президентом Александером Чеферіним, який підтримує Федерацію футболу України у впровадженні новацій, спрямованих на розвиток футболу в нашій країні,
– сказав після голосування за його кандидатуру Андрій Павелко.

Також президент ФФУ зазначив, що сьогодні перед Україною відкриваються нові можливості на міжнародній футбольній арені, але їх реалізація "буде залежати від якості проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА", які пройдуть у Києві в травні цього року.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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