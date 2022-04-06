Россия пытается привлечь наемников из Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии к войне в Украине. Пока амбициозные планы оккупантов потерпели крах.

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Провал в Приднестровье

Согласно плану Путина, в Приднестровье оккупанты должны завербовать 15 тысяч наемников, которые должны были соблазниться на зарплату в 100 тысяч рублей в месяц, что составляет чуть больше 1000 долларов (по официальному, а не реальному курсу).

Но акция набора наемников потерпела просто космическое фиаско. В военкоматы пришли только 2 потенциальных наемника, да и те отказались ехать воевать в Украину.

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