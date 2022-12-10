Федерация направила несколько юридических писем в Верховный комитет Катара и ждет официальных ответов. Они касаются финансовых вопросов. Также напряжение между ними усиливает смерть рабочего-мигранта во время группового этапа ЧМ.

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Официальному поставщику пива на ЧМ-2022 Budweiser принадлежит компенсация. ФИФА нарушила соглашение контракта за 48 часов до начала мундиаля. Организация запретила продажу пива с содержанием алкоголя на всех стадионах, на которых пройдет ЧМ-2022.

Также "бензина в огонь" подлили разные ответы сторон относительно смерти рабочего-мигранта во время матчей группового этапа ЧМ в Катаре. В ФИФА заявили, что они глубоко расстроены трагедией и выразили соболезнования семье работника. Верховный комитет заявил, что инцидент произошел за пределами их юрисдикции.

Исполнительный директор Верховного комитета Насер Аль-Хатер сделал заявление без соболезнований, он назвал такую трагедию естественным явлением:

"Смерть - естественная часть жизни. То ли ты на работе, или во сне. Мы находимся на чемпионате мира, который успешен. И это не о чем вы хотите поговорить прямо сейчас?", – сказал директор.