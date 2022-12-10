Федерація направила кілька юридичних листів до Верховного комітету Катару та чекає на офіційні відповіді. Вони стосуються фінансових питань. Також напругу між ними підсилює смерть робочого-мігранта під час групового етапу ЧС.

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Офіційному постачальнику пива на ЧС-2022 Budweiser належить компенсація. ФІФА порушила угоду контракту за 48 годин до початку мундіалю. Організація заборонила продаж пива з вмістом алкоголю на усіх стадіонах, на яких проходитиме ЧС-2022.

Також "бензину у вогонь" підлили різні відповіді сторін щодо смерті робочого-мігранта під час матчів групового етапу ЧС у Катарі. У ФІФА заявили, що вони глибоко засмучені трагедією та висловили спвічуття родині працівника. Верховний комітет ж заявив, що інцидент стався за межами їхньої юрисдикції.

Виконавчий директор Верховного комітету Насер Аль-Хатер зробив заяву без співчуттів, він назвав таку трагедію природним явищем:

"Смерть – природна частина життя. Чи то ти на роботі, чи у сні. Ми знаходимось на чемпіонаті світу, який успішний. І це не про що ви хочете поговорити прямо зараз?", – сказав директор.