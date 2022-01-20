Наразі чинне українське законодавство блокує всі фінансові та економічні зобов'язання підсанкційних людей.

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Законодавство про санкції хочуть змінити

Зміни до закону про санкції хочуть внести законопроєктом № 6529.

Поки що санкції передбачають блокування активів на території України. Однак тепер до закону хочуть додати виняток, щоб такі обмеження не стосувалися операцій зі сплати податків, зборів, єдиного внеску, інших грошових зобов'язань, погашення (стягнення) податкового боргу. Також цей виняток додадуть до пункту про зупинку виконання економічних і фінансових зобов'язань.

У пояснювальній записці йдеться про те, що законодавство України не передбачає особливостей сплати податків і зборів людьми, які перебувають під санкціями. Тому зміни внести пропонують, аби уникнути втрат бюджету, а також забезпечити виконання платниками податків своїх обов'язків.

Зверніть увагу! У міністерстві фінансів США запровадили санкції проти проросійського нардепа Тараса Козака. До списку також потрапили ще троє людей: проросійський нардеп Олег Волошин, колишній народний депутат від "Партії регіонів" Володимир Олійник, ексзаступник секретаря РНБО (до 2014 року) Володимир Сивкович.

Санкції РНБО проти сотні українців: що відомо

Рада з нацбезпеки та оборони в липні 2021 року запровадила санкції щодо 100 українців. Ці громадяни перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США.

Американські санкції наклали на 134 українців, 130 з них потрапили під обмеження Мінфіну.

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