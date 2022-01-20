Все они принимали участие в "контролируемой правительством России деятельности" по дестабилизации ситуации в Украине. Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте ведомства, в четверг 20 января.
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В Минфине США также отметили, что эти четверо лиц действуют по указанию ФСБ и играли разные роли в кампании российского влияния для дестабилизации в суверенных странах в пользу Кремля.
Следовательно, под санкции министерства финансов США попали:
- Соратник Медведчука Тарас Козак;
- Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин;
- Бывший народный депутат от "Партии регионов" Владимир Олейник;
- Экс-заместитель секретаря СНБО (до 2014 года) Владимир Сивкович.
Санкции СНБО против Казака
- В феврале 2021 года Совет нацбезопасности ввел санкции против ближайшего соратника Медведчука Тараса Козака и его телеканалов. Ограничения будут действовать в течение 5 лет.
- Впоследствии, в мае, обоим пророссийским нардепам объявили о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- В июне сообщили, что Казак арендовал имение в Беларуси. В Украине его нет.