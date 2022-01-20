Все они принимали участие в "контролируемой правительством России деятельности" по дестабилизации ситуации в Украине. Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте ведомства, в четверг 20 января.

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В Минфине США также отметили, что эти четверо лиц действуют по указанию ФСБ и играли разные роли в кампании российского влияния для дестабилизации в суверенных странах в пользу Кремля.

Следовательно, под санкции министерства финансов США попали:

Соратник Медведчука Тарас Козак;

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин;

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Владимир Олейник;

Экс-заместитель секретаря СНБО (до 2014 года) Владимир Сивкович.

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали пакет "очень болезненных" санкций против России. Эти ограничения способны нанести агрессору разрушительный экономический удар.

Санкции СНБО против Казака

В феврале 2021 года Совет нацбезопасности ввел санкции против ближайшего соратника Медведчука Тараса Козака и его телеканалов. Ограничения будут действовать в течение 5 лет.

Впоследствии, в мае, обоим пророссийским нардепам объявили о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

В июне сообщили, что Казак арендовал имение в Беларуси. В Украине его нет.

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